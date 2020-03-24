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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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因應防疫需求 新北防疫旅館、安心旅館合計將達2千間

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長居家檢疫關懷中心成立滿一個月，新北市長侯友宜今聽取簡報。記者江婉儀／攝影
新北市長居家檢疫關懷中心成立滿一個月，新北市長侯友宜今聽取簡報。記者江婉儀／攝影

新北市長居家檢疫關懷中心成立滿一個月，侯友宜今聽取簡報，針對防疫旅館及安心旅館，現檢疫旅館有188間客房、即將啟用532房，總計720房；另有70家業者推出「安心住宿旅館」，提供市價三到五折優惠，方便居家檢疫者家屬入住，合計目標將達2000間。

侯友宜表示，安心旅館跟防疫旅館會調配使用，但原則是不混居，目前防疫旅館數量夠，真正要住的不多，如果需要就慢慢開放，很多業者不太願意做這樣的事情，盤點願意配合的業者，目前已經有720間防疫旅館客房，沒有那麼多的量一次開放沒有用，安心住宿旅館不用盤點太多，旅館願意加入也可以賺錢，照顧好居家檢疫者家屬，目前有70家旅館配合。

上周日有一名三重民眾違反居家檢疫規定，到台北市一家夜店，新北市衛生局重罰100萬元，侯友宜表示，民政人員體諒居家檢疫者晚上休息，沒有打電話抽查，但在晚上溜出去不帶手機，就是一個問題，他跟警察機關交代，現在不定時到管委會抽測、突襲檢查，晚上抽幾個打電話，盤點後發現有些個案分析怪怪的，會主動去住處突襲檢查，用這樣的方式，在認為不會打電話的時間，彌補這個狀況。

侯友宜表示，全台都有這種狀況，但是新北量最多，有12416個，為了彌補漏洞，慢慢調整並用突襲，分析完後建檔，誰最有可能會跑有狀況、有可能跑的，去做全盤統整，才可以有效遏止。

雙北論壇將在3月26日登場，是否在論壇前會跟台北市長柯文哲見面，侯友宜表示，目前副祕書長跟副市長黃珊珊見過很多次面，也談了很多細節，到時會跟柯文哲對外公布。

媒體詢問，侯友宜3月初與美國在台協會（AIT）理事主席莫健見面，有沒有談到防疫或其他問題，侯友宜表示，台灣防疫做得不錯，也跟莫健說美國防疫要及早做，莫健也表達認同，自己也有先見之明，他也跟莫健表示要勤洗手、戴口罩、量體溫，及早做準備，兩個人當時一心一意關心美國跟台灣疫情如何做好到位的防疫。

侯友宜 居家檢疫

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