台南防疫包缺貨 議員爆：從加州返台留學生也未獲關懷

新冠肺炎肆虐全球，從境外移入的人數驟增，居家檢疫的人數也變多，台南防疫包目前已出現缺貨狀況，有議員更爆料，有從加州返台的學生至今快1周，卻未曾接獲關懷電話或訪視，更別說拿到防疫包，要求台南市政府上緊發條。

台南市議員陳怡珍、蔡旺詮、周麗津今開記者會，指出目前台南居家檢疫約有3000人，有問題就會打防疫專線。不過，陳怡珍表示，台南市政府本月11日與中華電信合作推出防疫關懷包，提供3000組14天免費KKBox等序號，並給既有MOD用戶免費觀看加值電影、戲劇、卡通1個月，但民眾打電話詢問防疫專線以及區公所，第一線人員都不清楚，且民眾的防疫包都沒看到相關物品，到底發去哪裡？

社會局社會救助科長楊瑞美說，目前已陸續連結慈濟基金會1300安心祝福包、統一企業社會福利慈善事業基金會捐助「關懷物資包」，由於中華電信MOD是3月中才連結，一個用戶限一組帳密，取得他們資料後就會放在關懷包，需要作業時間。

周麗津表示，新北市、台中市、桃園市的防疫包都有附口罩，台南卻沒有，另外，有學生20日從加州返台，截至昨晚都還未接獲關懷詢問，市政府應加強發放基本防疫物資，並做到防疫沒疏漏。

蔡旺詮則說，有外籍人士居家檢疫1周卻都沒收到防疫包，難道防疫包發送對象有分本國和外國人？對此，民政局回應，外國朋友入境來台南是由警察局協助處理，若有遺漏會再了解原因。

衛生局綜合企畫科長林美良表示，目前衛生所會依照居家隔離、居家檢疫民眾的需求發送口罩，會再與社會局討論是否放在防疫包中一起發放給民眾。