快訊

「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南防疫包缺貨 議員爆：從加州返台留學生也未獲關懷

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員陳怡珍（中）、蔡旺詮（右）、周麗津（左）今開記者會，要求台南市政府上緊發條，做好防疫措施。記者鄭維真／攝影
台南市議員陳怡珍（中）、蔡旺詮（右）、周麗津（左）今開記者會，要求台南市政府上緊發條，做好防疫措施。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎肆虐全球，從境外移入的人數驟增，居家檢疫的人數也變多，台南防疫包目前已出現缺貨狀況，有議員更爆料，有從加州返台的學生至今快1周，卻未曾接獲關懷電話或訪視，更別說拿到防疫包，要求台南市政府上緊發條。

台南市議員陳怡珍、蔡旺詮、周麗津今開記者會，指出目前台南居家檢疫約有3000人，有問題就會打防疫專線。不過，陳怡珍表示，台南市政府本月11日與中華電信合作推出防疫關懷包，提供3000組14天免費KKBox等序號，並給既有MOD用戶免費觀看加值電影、戲劇、卡通1個月，但民眾打電話詢問防疫專線以及區公所，第一線人員都不清楚，且民眾的防疫包都沒看到相關物品，到底發去哪裡？

社會局社會救助科長楊瑞美說，目前已陸續連結慈濟基金會1300安心祝福包、統一企業社會福利慈善事業基金會捐助「關懷物資包」，由於中華電信MOD是3月中才連結，一個用戶限一組帳密，取得他們資料後就會放在關懷包，需要作業時間。

周麗津表示，新北市、台中市、桃園市的防疫包都有附口罩，台南卻沒有，另外，有學生20日從加州返台，截至昨晚都還未接獲關懷詢問，市政府應加強發放基本防疫物資，並做到防疫沒疏漏。

蔡旺詮則說，有外籍人士居家檢疫1周卻都沒收到防疫包，難道防疫包發送對象有分本國和外國人？對此，民政局回應，外國朋友入境來台南是由警察局協助處理，若有遺漏會再了解原因。

衛生局綜合企畫科長林美良表示，目前衛生所會依照居家隔離、居家檢疫民眾的需求發送口罩，會再與社會局討論是否放在防疫包中一起發放給民眾。

居家檢疫 衛生所

延伸閱讀

關心老人健康安全 南投縣社勞處抽查社區關懷據點防疫

南下視察防疫整備 蔡總統：共機擾台 國家安全不鬆懈

專責救護車、防護衣和口罩 嘉市消防局防疫滴水不漏

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

相關新聞

為發送衛生紙重出江湖 刈包吉預告：端午節還會發粽子

新冠肺炎疫情升溫，有大賣場出現衛生紙、罐頭被搶購一空的情況，今年春節前夕才舉辦最後一次愛心宴的「刈包吉」廖榮吉，如今再次...

因應防疫需求 新北防疫旅館、安心旅館合計將達2千間

新北市長居家檢疫關懷中心成立滿一個月，侯友宜今聽取簡報，針對防疫旅館及安心旅館，現檢疫旅館有188間客房、即將啟用532...

台南防疫包缺貨 議員爆：從加州返台留學生也未獲關懷

新冠肺炎肆虐全球，從境外移入的人數驟增，居家檢疫的人數也變多，台南防疫包目前已出現缺貨狀況，有議員更爆料，有從加州返台的...

侯友宜：居家檢疫者如惡意違規　考慮公布姓名

上周日（22日）清晨，一名住在三重區的民眾，違反居家檢疫規定外出，到台北市一家夜店跑趴，被北市員警擴大臨檢查獲，新北市衛...

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

配合新北市政府防疫宣導，三重區正義北路「同學匯KTV」率先響應，即日起暫停營業至少1個星期、進行全館消毒，恢復營業時間將...

影／面對疫情舉手之勞 刈包吉重出江湖發衛生紙

經常於萬華做善事辦愛心宴的「刈包吉」廖榮吉今天上午在龍山寺前發放3000包衛生紙、肉包、肉粽，刈包吉表示，綜觀花費五萬購...

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

新冠肺炎疫情持續延燒，中國大陸、美國、法國、義大利率續封城，新北未來是否會在封城方面預先部署？新北市長侯友宜表示，目前管...

唱響高雄觀光主題曲 黃明志讚「台灣是最安全的地方」

馬來西亞創作藝人黃明志日前剛發表高雄觀光主題曲《出去走走》上線2天已有123萬人次觀看，話題十足。黃明志剛從台灣回到馬來...

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

淡海輕軌藍海線是否行駛淡水老街備受關注，新北捷運局昨晚召開說明會，不少民眾持標語並在會中堅決反對輕軌進老街，但有部分民代...

幼童車防疫 新北訂前中後措施

因應新冠疫情肺炎延燒，校園從幼兒園到大專院校防疫應變升級。新北市教育局訂「幼童車防疫作業前中後措施」，新北市長侯友宜昨視察娃娃車防疫；輔仁大學因有600名外籍生因疫情無法返校，採用視訊上課，碩士班招生也備有隔離考場，必要時採視訊口試。

網路外送餐飲衛生 北市iMAP可查

新冠肺炎疫情延燒，外送正夯，為讓民眾安心享用美食，北市府衛生局在「iMAP食藥粧網路地圖」推出「網路美食外送平台專區」，公開六大網路外送平台配合的餐飲業者衛生環境稽查結果，近期將隨機抽查「外送員」在外送過程是否符合食安規定，為民眾食安把關。

雙北周四會議 洽談防疫10項合作

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，雙北合作交流平台市長層級會議預計本周四登場，台北市副市長黃珊珊表示，經由雙北會前會的討論，確定雙北針對防疫議題總計有10項交流項目，包括防疫SOP共享、民生物資合作等議題，另也呼籲中央同意雙北可彼此交換疫調資訊，好讓地方掌握疫情更全貌。

熱門新聞

南投縣居家檢疫暴增466人 沒戴口罩禁入縣府

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

中市交大2服務中心裝透明隔板 防疫設備升級2.0

完成居檢者今起申請補償金 新竹市8人曾違規外出失格

勸辛龍放手？ 柯文哲未答快步參加防疫視訊會議

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。