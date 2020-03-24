侯友宜：居家檢疫者如惡意違規　考慮公布姓名

上周日（22日）清晨，一名住在三重區的民眾，違反居家檢疫規定外出，到台北市一家夜店跑趴，被北市員警擴大臨檢查獲，新北市衛生局重罰100萬元，新北市長侯友宜今表示，如果是惡意違反規定的居家檢疫者，將考慮公布姓名。

侯友宜表示，居家檢疫關懷中心成立一個月，協助處理視訊就醫、安心防疫旅館等很多事情，也有發放乖懷包可以讓居家檢疫者在加安心追劇，乖乖在家看電視就可以拯救全人類，也呼籲居家檢疫者不可以趴趴走。

新北員警擴大14天臨檢，有基層員警憂心，是否會造成暴露在外，造成群聚感染，侯友宜表示，作戰方式不是14天擴大臨檢，每次動用一堆人力，會增加群聚感染、不是好現象，他要的是居家檢疫者不要趴趴走，業者不要帶動更多人潮。

侯友宜表示，他昨天要求警察，把人超多的封閉空間盤點出來全力站崗，僅需要2個人力，進來一個查一個，幫業者管控避免造成群聚、交叉感染，2小時一班換人力，一晚的擴大臨檢不會比14天人力多，另外也會出動公安小組，如果空間超過限定人數造成公安一定處罰，不要浪費警力。

侯友宜說，他要規勸業者，如果沒有辦法管控人潮，配合政府辛苦一下、暫緩營業，如果人潮帶進來有確診個案，業者生意也不能做，業者應衡量思考，經濟活動跟安全上要有取捨，安全永遠擺在第一，沒有安全沒有一切。