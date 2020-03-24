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預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候
新冠肺炎疫情持續延燒，中國大陸、美國、法國、義大利率續封城，新北未來是否會在封城方面預先部署？新北市長侯友宜表示，目前管控做得很好，不要造成大規模感染，相信不會走到那一步，會做準備但還不到時候。
侯友宜今天上午聽取新北市居家檢疫關懷中心專案報告，侯友宜表示，現階段是關鍵時刻，封城是最壞的打算，除非已大規模社區感染不得不做，封城是最惡劣的狀況時必要的手段，現在把各個案子圍堵住，不是單一新北市做準備，包含北北基宜桃，但要有中央一套指令、配套措施。
侯友宜表示，新北隨時做好準備，雙北長期在橋梁銜接點或是外縣市的銜接點都清楚，將比照警察的擴大臨檢盤點檢，封城不是問題，但配套措施、法令做好了沒？封城要作準備，但目前還不到時候，用盡全力圍堵個案，堵住就不會走到那一步。
新北市從19日公布，暫停開放市內公所封閉型場館2個星期，台北市副市長黃珊珊則說，這段時間民眾要去哪裡？侯友宜回應，他在防疫、拯救生命沒有猶豫空間，就是全部集中目標衝刺，有效喝止，他也建議中央要用權力讓外國人不要再進來、國人不要再出去，都希望用盡全力，這不見得是人力、是方法，方法用對人力可以省下來，如果不用各個方法堵住的話，如果擴散，醫療體系會崩潰
侯友宜表示，醫療體系是最後一道防線，一定要堵在前面，不會在後方打戰，一定要守住醫療人員，醫療資源不能輕易浪費掉，現在是最重要的時候不要爆發社區大感染，每個人有他的作戰方式，他沒有意見。
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