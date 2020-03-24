為發送衛生紙重出江湖 刈包吉預告：端午節還會發粽子

新冠肺炎疫情升溫，有大賣場出現衛生紙、罐頭被搶購一空的情況，今年春節前夕才舉辦最後一次愛心宴的「刈包吉」廖榮吉，如今再次站出來行善，今早在龍山寺對面的廣州街150號前免費發3000包衛生紙、500個包子；廖榮吉表示，現在有人買不到衛生紙，但他因有認識朋友，「別人買不到，我買得到」，自然想幫忙。

80歲「刈包吉」廖榮吉，每逢春節除夕前辦桌舉行不限身分都能來享用的愛心宴，他今年宣布辦完第25屆「完結篇」愛心宴後要「退休」，還說之後要遊山玩水去；不過，長年行善，總是熱心閒不下的他，看到受疫情嚴峻影響，讓賣場出現搶購衛生紙的情況，擔心有人買不到，又決定「重出江湖」免費發送衛生紙。

廖榮吉表示，「別人買不到，我買得到啊！」他3周前就開始聯繫朋友，跑了5間批發商才買到3000包300抽的衛生紙，「本來要買5000包」，但現在衛生紙真的缺貨，他二話不說就向老闆付現2萬5000元買下；避免有人1次領太多，現場也限每人領2包衛生紙，限量發完為止。

怕大家排隊會餓，廖榮吉還特別準備500個包子，同樣限每人領1個，今天艋舺公園旁大排長龍，他還臨時補充300顆粽子；廖也笑著預告他重出江湖後將持續行善，「我端午節還會出來發粽子！」

擔心地方交通受影響，廖榮吉原定早上10點開始免費發衛生紙、包子，看到有人一早提前1個多小時就來排，9點半就已有數百人等候，廖也決定提早在9點半開始發送，現場還有警方巡視，廖榮吉的朋友們也維持秩序，告知民眾排隊限量領取，但仍有民眾不排隊直接向討廖榮吉衛生紙，也有人重複排隊領取。

對此，廖榮吉無奈表示，沒有證據沒辦法，只能期盼大家多點公德心，留點給別人。