唱響高雄觀光主題曲 黃明志讚「台灣是最安全的地方」

馬來西亞創作藝人黃明志日前剛發表高雄觀光主題曲《出去走走》上線2天已有123萬人次觀看，話題十足。黃明志剛從台灣回到馬來西亞，正自主隔離中，黃昨晚在臉書粉絲專頁稱讚台灣防疫做得好，是最安全的地方。

黃明志說，台灣因為有17年前SARS深刻的痛，這次新冠肺炎防疫做得到位。他回憶17年前他讀銘傳大學國際學院時期的情景，當時學校一度將隔離德學生安排與國際生住同一棟樓，國際生人心惶惶，一度發起「床褥抗爭」，校方從善如流，在校外另安排一幢宿舍安置國際生，事件才落幕。