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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

開平餐飲學生推抗疫料理 每周五線上登場

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
開平餐飲學校國際部老師Chris（左）與開平餐飲學校國際部學生暨影片主持人MC_KJ（右）正在料理西班牙烘蛋。圖／開平餐飲學校提供。
開平餐飲學校國際部老師Chris（左）與開平餐飲學校國際部學生暨影片主持人MC_KJ（右）正在料理西班牙烘蛋。圖／開平餐飲學校提供。

新冠肺炎持續擴張，民眾不敢外出用餐，改在家自行料理。為此，開平餐飲學校國際部學生籌畫「小廚神幹大事」料理影片，將簡易食材料理成美味佳餚。目前已推出醃蒜頭、西班牙烘蛋，本周五預計將再推出調酒影片，讓平常少下廚、不諳廚藝者也能輕鬆搞定。

開平餐飲學校中餐組老師表示，新冠肺炎疫情期間，許多民眾避免外出用餐，學生便自主發想料理影片，特別設計作法簡單又能提升免疫力、增加營養的「抗疫料理」。

首集由中餐組二年級學生陳琬蓉料理「醃蒜頭」打頭陣。陳琬蓉在影片中說，料理使用的醬油、糖、醋都是很普遍的調味料，蒜頭也要使用帶皮的才夠新鮮，醃製放冷藏能保存半年，隨著保存時間不同，風味也不同。中餐組老師也補充，大蒜含有硫化物，能增強免疫力，材料好取得又易於保存，是抗疫期間很好的防護食材。

此外，開平餐飲學校說，上周五更新第二道抗疫料理西班牙烘蛋，是由開平餐飲學校國際部學生示範，藉由洋蔥、馬鈴薯、蛋、鹽巴、胡椒、油，再加上調味品，是道適合在家製作的料理，民眾不用飛出國，在家就能輕鬆品嚐美味。

開平餐飲學校副校長夏豪均表示，學校鼓勵學生與時俱進，將自身所學貢獻社會，才誕生「小廚神幹大事」系列讓大家在家輕鬆料理，希望學生能不受教科書限制、多元發展。

開平餐飲學校「小廚神幹大事」系列每集均規畫不同小廚神登場，從料理主題規劃、食材準備與備料、影片腳本內容、拍攝剪輯等皆由開平餐飲學校學生自行規劃發想，影片將於每周五在Youtube線上更新。

新冠肺炎 西班牙

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