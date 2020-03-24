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輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北捷運局昨晚召開說明會，不少民眾持標語並在會中堅決反對輕軌進老街。記者王敏旭／攝影
新北捷運局昨晚召開說明會，不少民眾持標語並在會中堅決反對輕軌進老街。記者王敏旭／攝影

淡海輕軌藍海線是否行駛淡水老街備受關注，新北捷運局昨晚召開說明會，不少民眾持標語並在會中堅決反對輕軌進老街，但有部分民代與民眾接受改行駛淡水河岸方案，捷運局表示，將會按照說明會的反應，建議推動河岸方案，預計6月底前決定最終方案。

淡海輕軌依據行政院2013年核定綜合規劃報告，分為二期興建，其中第二期行駛於老街必須與地方討論才能定案，不過藍綠、無黨民意代表與民眾均反對輕軌行駛於老街，民眾指出，不是反對輕軌，而是反對輕軌進老街。

市議員鄭宇恩說，輕軌進入老街確實不可行，剩下替代方案又只有行駛河岸或只到紅毛城，但輕軌順利連接到淡水捷運站，對沙崙地區發展有很大幫助。市議員陳偉杰則說，捷運局需要更多田野調查數據，才能說服更多民眾。

市議員蔡錦賢表示，他一開始就反對輕軌進入老街，建議改行駛河岸，因為河岸沒人沒車，也不會影響消防救災，且這是觀光路線，輕軌可以看河岸風景，也能帶動沙崙的海水浴場。

新北捷運局總工程司凌建勳指出，昨說明會針對輕軌行駛於老街的疑慮進行說明，但民眾明顯無法認同，這是後續很重要的參考決策，替代方案行駛於河岸在工程、財務評估是可行，也是比較被大家接受，會建議市府朝這方向進行。

凌建勳說，若向市府回報河岸方案為可行，就會針對有疑慮部分進行溝通，預計6月底前會決定最終方案，因與先前核定路線不同，必須辦理環差，盼今年可以完成基本設計，預計明年就可以來推動。

新北捷運局昨晚召開說明會，不少民眾持標語並在會中堅決反對輕軌進老街。記者王敏旭／攝影
新北捷運局昨晚召開說明會，不少民眾持標語並在會中堅決反對輕軌進老街。記者王敏旭／攝影
新北捷運局昨晚召開說明會，不少民眾持標語並在會中堅決反對輕軌進老街，但有部分民代與民眾接受改行駛淡水河岸方案。圖／報系資料照片
新北捷運局昨晚召開說明會，不少民眾持標語並在會中堅決反對輕軌進老街，但有部分民代與民眾接受改行駛淡水河岸方案。圖／報系資料照片

淡海輕軌 老街 捷運

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