不讓農產因疫情斷鍊 新北批發市場啟動應變三機制

因應新冠肺炎疫情及即將到來的清明節，新北市農業局成立專案小組協助批發市場調控蔬菜、豬雞肉價格和數量，新北市長侯友宜今也前往肉品市場視察防疫作業，並確保民生農產不中斷。

農業局表示，新北轄內共有板橋、三重2處果菜批市場、肉品市場、家禽合作社跟全國漁會魚市場，自疫情發生後，農業局即刻成立專案小組整備。

除了要求進出市場人員佩戴口罩、人數管控、作業場域消毒等作業外，也超前部署擬定防疫相關應變計畫，以防因群聚感染造成市場封閉，導致農產品供應斷鍊情況。

目前2處果菜市場加強每日場區消毒，輔導全省農政及供應單位以「預約」或「媒合需求」後再到貨，並改由裁定價格議價方式交易，減少開放式拍賣避免人員接觸。

若2處市場皆因感染而封場，也將協調其他縣市批發市場協助銷貨處理，確保農民生產端及產地消費端供貨穩定。

另外，新北家禽合作社有9條禽品屠宰產線，已建立工作人員名冊管控，加強每日場區消毒、進出人員清潔，若產線人員發生感染，產線將暫停作業並加強消毒。

同時將由其他屠宰產線協助支援，若疫情嚴重須封場，也會協調鄰近縣市屠宰場協助屠宰，確保新北市禽類肉品供貨無虞。

肉品市場每日則約屠宰3000頭豬隻，若受到疫情影響，將透過「北區肉品市場區域產銷調度小組」調度區域內肉品供應。

平時各生產線會獨立運作，若發生單一案例將封閉局部場域，並由其他生產線支援；若發生全場封場情形，則將啟動北台區域聯防，協調鄰近縣市互相支援。

目前國內農產品供應量充足，價格也皆比去年低，農委會預估，未來6個月可充分供應水果約155萬公噸、蔬菜約144公噸、雞肉約36萬公噸、豬肉約44萬公噸、雞蛋每日逾2000萬顆。

價格方面，蔬菜因農曆年後氣候穩定，加上適逢春耕，因此，3月平均價格為每公斤15至20元。毛豬每周供應14.3萬頭，3月21日拍賣價格為每公斤69元、雞肉每日交易量為35000隻，每公斤83元。