環保署有員工確診 侯友宜：若市府員工確診會親自說明

新北市長侯友宜今前往肉品市場視察防疫作業，被問到環保署出現員工確診案例，若新北市否出現類似狀況，是否有SOP處理機制？侯友宜表示，若有確診案例會坦誠面對，並採取更具體防範措施。

侯友宜說，市府若有員工確診，相信不是大家所樂見的，必須要多一份包容、同理及寬帶的心去看待個案，他也會負責、透明的向大家報告情況，並採取更具體有效的防範措施。

萬一有重要幹部，甚至他本人確診，也會坦誠的去面對並解決問題，會用負責任的態度來面對。

被問到若有市府員工或是市長本人確診，屆時是由市長本人對外說明，還是會透過中央來公布？侯表示，只要是新北市的大小事，除了尊重中央以外，地方更要負起責任。

他會親自與市民做詳細的報告，在確保確診員工或重要幹部的隱私之下，用同理心、包容心及負責任的態度來向市民說明。