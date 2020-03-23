汐止公所啟動異地辦公 員工分散上班

肺炎疫情延燒，確診案例爆增，也讓公部門防疫再升級，汐止區公所今(23)日啟動異地辦公，將各課室同仁拆成三個部分，1/3就打散到不同樓層的各個課室，有1/3調到11樓禮堂辦公，做好防疫，務求服務不中斷。

汐止區長陳健民指出，汐止區公所從今天3/23開始人員分為三個部分，一部分是原地辦公留在自己的位置上、另外1/3就到第二辦公室，就是行政大樓11樓上班，那還有1/3就打散到不同樓層的各個課室裡面去，主要是要讓服務不中斷，如果有同仁需要檢疫、隔離或是確診的情況下，不會造成業務的延宕。

另外，在行政大樓來說，目前公所是一樓到四樓，也已經要求同仁在這段期間都要走樓梯，到11樓的同仁再去搭電梯，同分流的方式，即便在同一棟大樓上班，也避免過多的接觸。

11樓樓館游立婷說，之前在秘書室工作，那配合防疫搬到11樓，雖然，位置比較小一點，但希望疫情能夠趕快結束，大家可以回到正軌。

區長陳健民表示，那除此之外，在上星期我們也做了另一個確認就是家用電腦的部分，不管是桌上型、筆記型、平板、還有個人隨身攜帶的手機，我們也都把公務軟體灌上去了，即便現在居家隔離、居家檢疫，同仁也可以從事業務上的作業，行政工作不中斷。