蘆洲忠義國小交通壅塞 地方協調公車改道

新北市蘆洲區忠義國小前的光榮路，附近有2個公車總站，大型公車進出頻繁，影響學童上下學安全。新北市議員李坤城就召集相關單位會勘，要求交通局在早上上學時間，把光明路部分路段調整為時段性單行道，以利公車繞道進出。

新北市議員李坤城表示，希望光明路單向通行，可以減少公車從忠義國小門口進出，因每小時約有30到40班車次進出，對導護志工負擔很大，所以即日起光明路早上7點到8點改為單向通行。

行駛路線的調整，2家公車業者都表示會全力配合，但在調整時段內，忠義國小站和柳堤公園站將無公車停靠，建議民眾直接到公車總站搭乘。

另外，為了怕民眾不知道光明路已調整為時段性單行道，李坤城希望交通局在相關路口增設告示牌，加強宣導，留給孩子們一條安全的上學路。