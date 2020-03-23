金山公共浴室暫停開放 歡迎到戶外泡腳池

金山區是著名的溫泉區，近來為了防疫，金山區內的五大公共浴室也關閉，另外公所也針公共廁所進行消毒清掃，落實防疫工作，但在磺港公共浴室外的戶外泡腳池，還是歡迎民眾使用，享受泡腳池暖身也做好防疫。

金山區長陳國欽表示，隨著疫情嚴峻影響，區內的五處公共浴室暫停開放，不過雖然公共浴室都暫停開放，針對戶外的區域則是不在此限，因此磺港公共浴室外的戶外泡腳池還是歡迎民眾使用，但湯友彼此間切記要保持一公尺以上的距離。

有來訪恰好碰上公共浴室暫停開放的遊客說，不能泡湯有點可惜，不過室內泡湯，口罩戴不住，改在室外泡泡腳，還可以戴著口罩防疫又暖身也是不錯的選擇。

此外，公共浴室暫停開放但是區內八處的公共廁所依舊是正常使用，為此區公所也在週末兩天加強對於公廁的清潔與防疫消毒，而針對室內空間區公所則是公告暫停開放，後續也將視疫情狀況，再另行公告對外開放時間。