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三生步道新景點 拍IG網美照賞夜櫻
今年三芝櫻花季主活動因防疫停辦，不過還是鼓勵民眾自行前往賞花，因此除了盛開得花景，區公所也特別在三芝步道旁的公園新增一處隨風飄蕩的壯觀彩色傘海，成為邊賞花還可以邊拍ＩＧ網美照的新景點，搭配夜間賞櫻的新裝置，讓民眾可以從早賞花賞到晚。
三芝區長林慶豐表示，三生步道目前櫻花都正在開，而橋頭的兩棵最引人注目的吉野櫻，已經有花苞綻開，預計三月底就會盛開，今年雖然主活動停辦，不過也還是有很多元的內容，像是夜間賞櫻還有傘海造景，都適合全家大小一同來參觀。
三生步道每一棵綻放的櫻花樹旁，都已經安裝好專屬於每一棵樹的照明，只要到了天色昏暗之際，聚光燈亮起，每一棵櫻花樹都跟著燈光耀眼起來，有別於白天的花景，夜間賞櫻更別有一番風情。
為了豐富賞櫻的行程，區公所今年特意在三生步道公園，打造全新景點，讓喜愛拍照分享ＩＧ或是臉書的遊客，有了更多拍認證照的背景，然而美麗的景色需要大家發揮公德心維護，除了不要攀折花木，更加要好好愛護傘海造景，可以輕碰傘柄拍照，切記不要拉扯造成損壞，要讓美景得以永續。
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