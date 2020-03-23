規劃線上教學 北新國小加緊腳步部署

隨著新冠肺炎確診數攀升，國內出現高中停課情況，讓停課不停學已經不再是一句口號，北新國小老師許大偉運用線上會議視訊平台zoom與學生展開遠距教學演練，另外還結合均一教育平台所提供的教學影片，輔助學生一邊學習，並且立即讓學生進行演算，檢視學習成效。

北新國小老師柯淑瑗表示，其實目前的線上教學平台，相當多元，像是新北市教育局很早就建置了新北市親師生平台，近來更因應疫情，開闢不停學專區，整合各種線上教學平台，包括康軒、南一、翰林等三大書商，也都提供免費線上自學包，方便老師規劃線上補課計畫。

但即使線上教學更不受時間、空間的限制，北新國小學生周加羽說，線上教學的互動性，還是不如課堂上來的方便。例如無法即時發問，不能與同學分組討論，還有在家誘惑多，很容易分心。

北新國小校長曾秀珠強調，實體教學絕對不是線上教學可以取代的方式，不過線上教學也是目前因應停課期間的唯一補救措施，在疫情越來越嚴峻的情況下，學校端一定得加快腳步部署，讓學生真正可以停課不停學。