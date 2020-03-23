國土規畫不公 張麗善：雲林1分田地買不到台北1坪

國民黨新主席江啟臣邀集黨籍縣市長召開「諸侯會議」，雲林縣長張麗善針對國土規畫和防疫紓困等兩大議題提出建言，期待未來透過黨中央協調立院黨團協助爭取，讓農業縣地盡其利，帶動未來發展。

「庄腳1分田地買不到台北1坪地！」張麗善直言，這是城鄉土地價值的極度差異，身為農業大縣的雲林，不能再背負長久來「地賤傷農」的宿命，期待透過國土規劃的調整，還給雲林農民一個公道。

張麗善說，中央規定雲林現有農業自給率面積達七萬公頃，以雲林實際人口數來算，自給率其實只要兩萬公頃就足夠，其餘都是種給都市人吃的，新北市農業自給率約六千公頃，台北甚至掛零，但雲林農地價值一分地買不到台北的一坪，這是長久來很不合理的現象。

所以她提出強化農業權，全盤調整雲林農地自給率，降至約五萬公頃，剩下的兩千公頃，用來彈性開發工商，以均衡城鄉發展，增加農民收益，同時提高對地補助，帶動農地增值，才能符合農為國本的目標。張縣長希望透過黨中央傳達，讓都會區的立委也能理解雲林農業現存的土地問題，共同努力來向中央爭取國土全盤檢調和調整，以能利農利民。

此外，對現有疫情紓困政策出現矛盾現象，張麗善也說，想要帶動觀光又不能群聚，這原就是矛盾的，她認為公共運輸載運量減半，補助提高，來鼓勵人民走出來，又可免於感染風險才是可行。至於農業紓困，應放寬貸款，中央政策別老是要跟沒錢的地方斤斤計較，例如耕鋤補助還要地方負擔一半，收購蔬菜每公斤十三元也要讓縣府負擔三元。

張麗善說，最近菜價見漲，加上國外農產需求高，絕不能再耕鋤，也不必再收購了，她已盤整農情並提出耕作計畫，按部就班種植，以保障農民收益。