快訊

全台累計4.4萬檢疫隔離者 垃圾流向不明恐成防疫漏洞

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國土規畫不公 張麗善：雲林1分田地買不到台北1坪

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善就國土規劃和防疫政策向黨中央提出建言。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善就國土規劃和防疫政策向黨中央提出建言。記者蔡維斌／攝影

國民黨新主席江啟臣邀集黨籍縣市長召開「諸侯會議」，雲林縣長張麗善針對國土規畫和防疫紓困等兩大議題提出建言，期待未來透過黨中央協調立院黨團協助爭取，讓農業縣地盡其利，帶動未來發展。

「庄腳1分田地買不到台北1坪地！」張麗善直言，這是城鄉土地價值的極度差異，身為農業大縣的雲林，不能再背負長久來「地賤傷農」的宿命，期待透過國土規劃的調整，還給雲林農民一個公道。

張麗善說，中央規定雲林現有農業自給率面積達七萬公頃，以雲林實際人口數來算，自給率其實只要兩萬公頃就足夠，其餘都是種給都市人吃的，新北市農業自給率約六千公頃，台北甚至掛零，但雲林農地價值一分地買不到台北的一坪，這是長久來很不合理的現象。

所以她提出強化農業權，全盤調整雲林農地自給率，降至約五萬公頃，剩下的兩千公頃，用來彈性開發工商，以均衡城鄉發展，增加農民收益，同時提高對地補助，帶動農地增值，才能符合農為國本的目標。張縣長希望透過黨中央傳達，讓都會區的立委也能理解雲林農業現存的土地問題，共同努力來向中央爭取國土全盤檢調和調整，以能利農利民。

此外，對現有疫情紓困政策出現矛盾現象，張麗善也說，想要帶動觀光又不能群聚，這原就是矛盾的，她認為公共運輸載運量減半，補助提高，來鼓勵人民走出來，又可免於感染風險才是可行。至於農業紓困，應放寬貸款，中央政策別老是要跟沒錢的地方斤斤計較，例如耕鋤補助還要地方負擔一半，收購蔬菜每公斤十三元也要讓縣府負擔三元。

張麗善說，最近菜價見漲，加上國外農產需求高，絕不能再耕鋤，也不必再收購了，她已盤整農情並提出耕作計畫，按部就班種植，以保障農民收益。

張麗善 農民 農地 江啟臣 菜價

延伸閱讀

改善斗南火車站交通亂象 停四停車場將增59格停車格

因應新冠肺炎疫情 雲林縣府借兩國中異地分區辦公

江啟臣南下拜訪黃敏惠、張麗善 為15縣市研討會暖身

雲林第3例確診 接觸者採檢全陰性

相關新聞

勸辛龍放手？ 柯文哲未答快步參加防疫視訊會議

「國標舞女王」劉真於22日辭世，老公辛龍的老闆憲哥今天現身說明，並露透，台北市長柯文哲有去看劉真，與辛龍懇談後勸他放手。

疫情嚴峻 台南市啟動防疫計程車載送隔離者

隨著新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，台南市目前已有9個確定病例，市府交通局也在今天啟動防疫計程車，提供居家隔離與居家檢疫者在核准...

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金...

國土規畫不公 張麗善：雲林1分田地買不到台北1坪

國民黨新主席江啟臣邀集黨籍縣市長召開「諸侯會議」，雲林縣長張麗善針對國土規劃和防疫紓困等兩大議題提出建言，期待未來透過黨...

防群聚感染 北市養護機構探視採預約實名制

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，昨傳出首宗養護機構護理師確診案例，引發養護機構緊張。對此，北市府副市長黃珊珊表示，今天早上已經和...

業者再捐影音序號 侯友宜：躺著就能拯救世界

新北成立「防疫基金」迄今已獲捐4千多萬元，今再有業者響應捐出雞精、乾洗手、耳機、喇叭以及免費影音觀賞序號，新北市長侯友宜...

雙北合作會議26日登場 黃珊珊：將談防疫10項合作

新冠肺炎疫情持續延燒，雙北合作交流平台將於26日登場，台北市副市長黃珊珊今下午受訪時表示，經由雙北會前會的討論，確定雙北...

貓熊「圓仔」首次健檢比媽媽還勇健 獸醫大力誇獎

台北市立動物園人氣明星「圓仔」，上周完成首次全身健康檢查，除了基礎理學、影像學及臨床病理學等項目外，醫療團隊還為「圓仔」...

私有場館不通風 侯友宜：警察要不斷去規勸控管

新北市長侯友宜昨與市警局前往KTV進行擴大臨檢，侯友宜今表示，他要求每個人潮多、不通風場所，警察要不斷去規勸，要不斷要求...

提高海砂屋重建自願 新北防災自治條例獎金一次給到位

為協助民眾重建海砂屋等危險房屋，並考量到民眾的需求，新北市今日起銜接再實施3年「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例...

台中檢疫替代所不夠用 再增140間

台中市政府因應居家檢疫需求大增，成立「台中市居家檢疫替代所」第一波提供30間房，今天再釋出140間房，民政局長吳世瑋表示...

影／電子支付悠遊付上線 手機感應進出捷運

悠遊卡公司董事長陳亭如、北市府副秘書長陳志銘、交通局長陳學台、悠遊卡控股公司董事長吳嘉沅上午共同宣布，電子支付業務「悠遊...

熱門新聞

大基隆地區23萬多戶無預警停電 11人受困電梯1人送醫

南投縣居家檢疫暴增466人 沒戴口罩禁入縣府

基隆、汐止23.7萬戶大停電 台電：10時57分已全部復電

彰中校犬「文宗學姊」走了 學生希望頒給畢業證書

國中生居家檢疫遭歧視 委曲不住、衛生局要了解

完成居檢者今起申請補償金 新竹市8人曾違規外出失格

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。