護理師染疫 北市將限制養護機構探視次數

新冠肺炎疫情蔓延，台灣首度有養護機構護理師染疫。台北市副市長黃珊珊今說，為兼顧倫理與防疫，正在討論限制養護機構探視次數為一週一次，探視家屬事前要預約，並採實名制。

黃珊珊下午3時30分在市政大樓11樓北區接受媒體聯訪時，做上述表示。

新冠疫情嚴峻，且首度有養護機構護理師染疫。黃珊珊說，府內已進行討論，將嚴格限制養護機構探視次數，可能限制為一週一次。

黃珊珊說，會鼓勵以視訊方式進行探視，盡量避免近距離，不過，還是有家屬盼望到現場看看長輩，所以，為兼顧倫理與防疫，將要求探視時要在戶外通風場所，家屬事前要先預約，採實名制，最重要的是不要餵食。

另外，台北市已推動4所防疫旅館，第4間防疫旅館提供20間房間，黃珊珊說，20間中已有12間住滿，之後會再有第5間旅館加入。