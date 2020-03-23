疫情嚴峻 台南市啟動防疫計程車載送隔離者

隨著新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，台南市目前已有9個確定病例，市府交通局也在今天啟動防疫計程車，提供居家隔離與居家檢疫者在核准外出時搭乘。

市府與計程車隊簽約，初期是全市一台計程車，這台車專供隔離者使用，不接一般的客人，由市府每日租用3500元，交通局表示，如果後續需求量增加，會再增添計程車的數量。

交通局局長王銘德表示，考量隔離者及檢疫者規定不得使用大眾運輸工具，但隔離期間仍可能有部份外出需要，如定期洗腎等非急重症的就醫需求，防疫計程車可提供市民必要的運輸服務，且能有效避免相關人員搭乘大眾運輸造成防疫破口。

王銘德指出，目前防疫計程車除了1名司機外，並備援2名預備駕駛，人員均已接受市府衛生局專業的教育訓練，並要求駕駛每日落實健康管理及回報。

防疫計程車負責載送之對象，則需經過衛生局初步篩選並限制目的地，且僅限非因呼吸道症狀就醫者，載送期間乘客如有特殊狀況將隨時回報交通局與衛生局。

王銘德特別感謝在疫情艱困時期願意挺身而出的計程車駕駛，一旦駕駛如因故有接受隔離必要時，公共運輸處也將補償隔離期間的營業損失每日2100元，讓駕駛可以無後顧之憂。