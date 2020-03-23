業者再捐影音序號 侯友宜：躺著就能拯救世界

新北成立「防疫基金」迄今已獲捐4千多萬元，今再有業者響應捐出雞精、乾洗手、耳機、喇叭以及免費影音觀賞序號，新北市長侯友宜說，只是在家躺著看電視就能拯救全世界，實在想不透，為何還有居家檢疫者到處趴趴走。

新北社會局指出，白蘭氏捐出1萬瓶雞精給第一線人民保母使用；淇譽電子捐600個耳機、藍牙音箱給要入住央北社宅的醫護人員使用；大享食育協會則結合君達集團捐贈3000個酒精乾洗手給社工、社福機構、弱勢族群使用。

另外居家檢疫、隔離者需14天不能外出，先前已有OTT影音平台加入，提供免費觀賞序號，社會局表示，今還有LiTV、遠傳FriDay影音、KKTV分別提供3000、3500個14天免費序號，另遠傳FriDay音樂、KKBOX也有免費音樂服務。

侯友宜說，新北居家檢疫人數已1萬0546人，昨與警察到KTV臨檢找少數違反居家檢疫者，目前違反規定有56件、裁罰430萬5000元，有這麼好影片、影集可以免費觀賞、追劇，只要躺在家看電視，就可以拯救全世界，幹嘛不做呢。

白蘭氏資深副總裁黃小琳說，員警工作量倍增，不僅要追蹤檢疫人口，接著還有清明節的挑戰，捐贈1萬瓶鷄精希望給員警使用。淇譽電子協理許孝濂說，醫療人員無法回家入住央北社宅休息所，可透過耳機、藍芽音箱聽音樂紓壓。

遠傳電信副總經理陳萍坽說，防疫期間在家就是最好的保護網，她自己也盡責看這些影視，防疫不如用正面的態度面對，享受娛樂影音。