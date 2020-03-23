貓熊「圓仔」首次健檢比媽媽還勇健 獸醫大力誇獎

台北市立動物園人氣明星「圓仔」，上周完成首次全身健康檢查，除了基礎理學、影像學及臨床病理學等項目外，醫療團隊還為「圓仔」客製化超高規格「健檢套餐」。根據各項檢測結果顯示，「圓仔」整體健康情況良好，比媽媽「圓圓」還勇健。

回顧大貓熊健檢過程，台北市立動物園說，即將滿7歲的「圓仔」第一次進行全身健康檢查，保育員在前一晚即有計畫地減少提供食物和飲水，加上平日訓練有素，順利在3月20日上午9時30分完成誘導麻醉。

台北市立動物園表示，大貓熊「圓仔」這次除了接受聽診、觸診、血壓量測、抽血、眼科、口腔、腎臟、肝臟、膽囊及生殖系統等基礎檢測外，在台大醫院醫療團隊協助下，還特別加碼做了經食道超音波檢查，以確認心臟機能與結構。

此外，考量大貓熊特殊食性，台北市立動物園也邀請專業牙醫師團隊為「圓仔」建構牙模及3D全口掃描，特別在齒列發育完全初期「超前部署」，為牙齒保健預作準備。

台北市立動物園說，在眾多專業醫師分工下，「圓仔」首次健康檢查於2小時內完成。根據各項檢測報告結果顯示，「圓仔」整體健康情況良好，特別在牙齒部分，別於媽媽「圓圓」的牙齒有先天釉質發育不全現象，「圓仔」在保育人員悉心照顧下，擁有一口潔白牙齒，現在更維持「零蛀牙」狀態，足以成為貓熊界表率。