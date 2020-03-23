聽新聞
test
0:00 / 0:00
貓熊「圓仔」首次健檢比媽媽還勇健 獸醫大力誇獎
台北市立動物園人氣明星「圓仔」，上周完成首次全身健康檢查，除了基礎理學、影像學及臨床病理學等項目外，醫療團隊還為「圓仔」客製化超高規格「健檢套餐」。根據各項檢測結果顯示，「圓仔」整體健康情況良好，比媽媽「圓圓」還勇健。
回顧大貓熊健檢過程，台北市立動物園說，即將滿7歲的「圓仔」第一次進行全身健康檢查，保育員在前一晚即有計畫地減少提供食物和飲水，加上平日訓練有素，順利在3月20日上午9時30分完成誘導麻醉。
台北市立動物園表示，大貓熊「圓仔」這次除了接受聽診、觸診、血壓量測、抽血、眼科、口腔、腎臟、肝臟、膽囊及生殖系統等基礎檢測外，在台大醫院醫療團隊協助下，還特別加碼做了經食道超音波檢查，以確認心臟機能與結構。
此外，考量大貓熊特殊食性，台北市立動物園也邀請專業牙醫師團隊為「圓仔」建構牙模及3D全口掃描，特別在齒列發育完全初期「超前部署」，為牙齒保健預作準備。
台北市立動物園說，在眾多專業醫師分工下，「圓仔」首次健康檢查於2小時內完成。根據各項檢測報告結果顯示，「圓仔」整體健康情況良好，特別在牙齒部分，別於媽媽「圓圓」的牙齒有先天釉質發育不全現象，「圓仔」在保育人員悉心照顧下，擁有一口潔白牙齒，現在更維持「零蛀牙」狀態，足以成為貓熊界表率。
台北市立動物園強調，預防勝於治療，感謝「野生動物健康照護與醫療小組」等獸醫專家，親自到場指導並完成此項任務，團隊合作無間，共同為野生動物保育及健康照護寫下歷史新頁。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言