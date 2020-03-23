提高海砂屋重建自願 新北防災自治條例獎金一次給到位

為協助民眾重建海砂屋等危險房屋，並考量到民眾的需求，新北市今日起銜接再實施3年「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」，並搭配改善要點將防災獎勵一次給到位，盼提高民眾申請意願。

新北市自2018年3月21日實施新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」，針對建築結構有安全疑慮的建物，以簡便申請流程，來重建、整件或維護方式來達到安全生活環境。

截至今年3月22日止，已完成9件申請案間的拆除，包含淡水3件、蘆洲2件、五股1件、三重1件及永和1件，共拆除91戶海砂屋。

考量境內還有多處危險建築物，以及民眾重建時間的整合，市府決定從今日起延續此自治條例3年，並搭配「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」來執行。

新北市都市更新處更新事業科長鄧涵瑛表示，先前在執行此自治條例時，原本是申請後直接將給予防災獎勵，但被中央認定無效，經研議後，才以都市計畫變更方式給予防災獎勵。

鄧涵瑛表示，想利用此自治條例的民眾，須先評估房屋是否為海砂屋或危險建築，確認後市府會協助透過都市計畫變更方式直接給予1.5倍法定容積。