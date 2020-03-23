台中檢疫替代所不夠用 再增140間

台中市政府因應居家檢疫需求大增，成立「台中市居家檢疫替代所」第一波提供30間房，今天再釋出140間房，民政局長吳世瑋表示，未來市府仍將持續尋覓合適空間，落實相關防疫措施。

中央流行疫情指揮中心宣布3月19日起所有入境者一律居家檢疫14天，台中近5000人，市府設置居家檢疫替代所即日起開放給市民或在台中求學、工作，無固定住所，但有居家檢疫需求的民眾申請。

吳世瑋說，第1家替代所提供30間房，3天內60幾人申請，入住人數已額滿；因應民眾需求，今日再增加2家替代所，共提供140間房。

吳局長強調，擴增的替代所仍採「一人一間」原則，備有單獨衛浴及空調，供三餐及盥洗用品，費用將依房間坪數、設備、環境及市場行情而有所變動，每日收費有2500元及3000元二種型式，入住後會發給關護包、物資包，禁叫餐食外送，降低感染風險。

吳局長強調，市府希透過增加替代所容納量，提供居家檢疫有困難的民眾貼心服務，協助居家檢疫者平安度過防疫期，有需要的民眾可由本人或透過親友，於平常日洽戶籍地或居住地區公所、假日洽1999台中市民一碼通提出申請，里幹事將進行實地訪查、民政局審核通過後通知入住。