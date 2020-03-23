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台中市居家檢疫替代所 新增2家再提供140間房

中央社 / 台中23日電

台中市政府因應居家檢疫人數大增，上週成立「台中市居家檢疫替代所」提供30間房供有居家檢疫需求民眾申請入住，由於供不應求，今天又新增2家替代所再提供140間房。

中央流行疫情指揮中心宣布19日起所有入境者一律居家檢疫14天，台中市政府因應居家檢疫需求大增，成立「台中市居家檢疫替代所」，讓無固定住所、但有居家檢疫需求的民眾，經過市府審核後入住。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，日前開放入住的第1家替代所提供30間房，3天內60多人申請，入住人數已額滿；因應民眾需求，今天再增加2家替代所，共提供140間房，即日起開放給市民或在台中求學、工作，無固定住所，但有居家檢疫需求的民眾申請。

吳世瑋指出，擴增的替代所仍採「1人1間」原則，備有單獨衛浴及空調，供三餐及盥洗用品，費用將依房間坪數、設備、環境及市場行情而有所變動，每日收費有2500元及3000元等兩種型式，入住後會發給關護包、物資包，禁叫餐食外送，降低感染風險。

吳世瑋說，有需要的民眾可由本人或透過親友，於平常日洽戶籍地或居住地區公所、假日洽1999台中市民一碼通提出申請，由里幹事進行實地訪查、民政局審核通過後通知入住。

居家檢疫 台中市 疫情

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