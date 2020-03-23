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新北居家檢疫破萬人 侯友宜：出門重罰不手軟

中央社 / 新北23日電

新北居家檢疫人數達1萬546人，全國最多，若有居家檢疫者仍外出趴趴走，市長侯友宜今天表示，「我一定採取重罰絕不手軟，只要你敢踏出門口，我一定罰你」。

侯友宜今天一早來到林口視察幼童車防疫措施，仔細了解幼兒園老師如何消毒清潔防疫，他接受媒體聯訪時表示，校園防疫絕對不能馬虎，尤其在接送的過程當中，學校的校車更應該落實整個防疫的作為。

媒體詢及有養護機構照護員新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診的問題，侯友宜表示，為避免院內感染，市府對照顧者的要求一定是最高的。在疫情高峰期，養護機構、護理之家、長照中心一律不准探視了，以確保被照顧者安全無虞。

此外，由於新北市有居家檢疫者外出跑夜店遭重罰新台幣100萬元，侯友宜重申違反居家檢疫規定一定重罰的說法表示，新北市居家檢疫人數到今天上午為止是1萬546人，若違反居家檢疫「我一定採取重罰絕不手軟，只要你敢踏出門口，我一定罰你」。

侯友宜表示，如果有居家檢疫者違規外出，「到人潮多的、不通風的地方趴趴走，被逮到了，很抱歉，一定送集中檢疫所，然後罰你一百萬，我一定不手軟。」但如果有碰到困難，所有的里幹事、志工都會來服務，讓民眾安心的在家，或是來住防疫旅館。

媒體詢及3月26日雙北會議是否會和台北市長柯文哲談雙北的防疫及超前部署措施等問題，侯友宜表示，雙北的防疫一定是共同合作，也許在作法上稍微有差異，但是目標都是一致的；他跟柯文哲的合作非常縝密，因為雙北確診個案最高的，一定要合作，大家一起努力才可以有效遏止整個疫情。

居家檢疫 侯友宜

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