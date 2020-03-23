社子島細計未滿月又再審 自救會要求「防疫優先」停審

社子島開發案爭議不斷，今年2月27日台北市都市計畫委員會審查細部計畫，但居民反彈、委員持反對意見，最後決議下次再審，但時隔不到1個月，將於本周四又排審，社子島自救會、當地市議員今天於市府前抗議，批評北市府欠缺溝通，若為了政績趕進度，大家只會失望、憤怒，尤其新冠肺炎延燒，主張「防疫優先，暫停審議」。

對此，台北市都市計畫委員會執行秘書劉秀玲受訪表示，社子島的細部計畫，在2016年已經通過，現在是配合內政部修正，沒有趕進度，而上次委員提出許多疑問，這次北市府單位進行補充，目前並未暫緩，照法定程序繼續進行。

社子島的細部計畫，預計3月26日、本周四排審，社子島自救會、市議員今天於市府前舉牌抗議，質疑上次審查後，北市府沒有跟居民溝通，又突然排審，在全民防疫期間，應該暫停審議，並補充完整資料、跟地方溝通。

社子島自救會發言人李華萍表示，之前多位委員認為，北市府造成居民對立，區段徵收也難保聚落紋理，甚至大量逐堤填土，也無法造就「生態社子島」，且很多居民關心開發案，審議期間，大家聚在密閉空間，若發生群聚感染，將成為防疫破口。

到場聲援的民進黨市議員鍾佩玲、陳慈慧表示，大家都希望社子島越來越好，但現在居民對立及情感撕裂，問題出在哪裡？上次審議後，北市府未赴當地溝通，這也不是第一次居民抗議，北市府應該深思問題出在哪，

時代力量市議員黃郁芬也說，上次委員要求做好文資、安置的準備，再來進行審議，但過去1個月，居民完全沒有獲得溝通，讓人質疑北市府打算強渡關山。