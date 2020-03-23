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搭大眾運輸工具全面戴口罩 ? 新北：強制有困難

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
台北、新北是共同生活圈，不論是捷運、公車等大眾運輸往返兩地頻繁，防疫成為一大考驗，不論是公車業者或是市府，僅能「鼓勵」戴口罩。記者王敏旭／攝影
台北、新北是共同生活圈，不論是捷運、公車等大眾運輸往返兩地頻繁，防疫成為一大考驗，不論是公車業者或是市府，僅能「鼓勵」戴口罩。記者王敏旭／攝影

清明節即將到來，雙北都有掃墓接駁公車，因應新冠肺炎疫情關係，搭乘接駁公車都必須戴口罩，否則無法搭乘，而雙北確診案例高居全台，捷運、公車等大眾運輸往返兩地頻繁，防疫成為一大考驗，是否大眾運輸工具都要求乘客戴口罩，新北交通局指出，強制乘客戴口罩目前仍有困難。

三重客運總經理李建文說，只能鼓勵乘客戴口罩，公車業者沒有權力要求乘客強制戴口罩，這需要中央疫情指揮中心決定，目前台北市掃墓公車有規定沒戴口罩不能上車，但推行到各路線有困難，前提是每個人都順利有口罩，這超過業者能力範圍。

新北民政局指出，新北在清明連假也提供接駁車，同樣要求乘客須戴口罩才能搭乘，且每輛車只要達到乘客數一半就會開車，加大車內乘客的距離，避免過度密集出現接觸。

新北交通局長鍾鳴時說，新北公車站牌就有5千多個，不可能每個站都量體溫，捷運比較有機會密集量體溫，除了量體溫、加強消毒密度，是否加強乘客自我保護，目前公車、捷運沒有不戴口罩就不能上車。

鍾鳴時表示，契約雖有影響他人疑慮時可以拒絕服務，但無法每站都控管，且上下車過程中司機也可能沒有看到，若行駛過程才發現乘客未戴口罩，要求下車或拒載，會涉及對乘客服務權利義務關係。

鍾鳴時說，沒有緊急命令，很難有有剝奪民眾搭乘公共運輸的權力，目前疫情持續蔓延，大眾運輸相對危險，因此加強消毒密度、保護駕駛員，同時呼籲乘客保護自己保護他人，但隨著疫情變化，自我保護要有更深的準備。

口罩 公車 新北

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