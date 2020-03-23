檢疫補償金線上申請開跑 台北市狂接諮詢電話

新冠肺炎延燒，針對隔離者、照顧者，政府提供每天1千元補償金，今天起正式受理申請，台北市社會局表示，台北市的申請管道，分成線上、臨櫃、郵寄，而實際申請數量，待後端系統統計，但今天上午陸續接到許多民眾來電諮詢。

台北市政府社會局指出，隔離或檢疫補償，可回溯自至今年年1月15日，在「受隔離或檢疫結束日的次日起」，可透過線上申請，或至台北市區公所提出申請，且檢疫或隔離結束日2年內，都可申請補償金。

台北市社會局補充，目前申請補償金分二階段，第一階段從3月23日起，開放隔離者申請，第二階段於3月31日起，開放照顧者申請，若民眾採線上申請，可至相關網站（https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/）。

台北市社會局指出，若民眾打算臨櫃申請，台北市窗口是12區公所，今天開放申請後，確實接到許多民眾來電詢問，例如外籍人士能否申請等，但實際申請數量，仍待進一步統計，且有些民眾可能不熟悉線上申看，就寧願跑臨櫃。