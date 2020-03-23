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歡慶世界氣象日 深澳漁港智能氣象站掌握即時氣象

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
為配合今年的世界氣象日，規畫將深澳漁港微氣象站上線至觸控面板與網頁。圖／新北市漁業處提供
為配合今年的世界氣象日，規畫將深澳漁港微氣象站上線至觸控面板與網頁。圖／新北市漁業處提供

今天是世界氣象日，為配合世界氣象日宣傳氣象工作的重要，新北市瑞芳區深澳漁港自2015年起推動智能漁港政策，今年規畫將深澳漁港微氣象站上線至港內智慧面板與網頁，提供民眾漁港即時氣象資訊。

深澳漁港鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，周遭海域擁有豐富海洋資源，包含白帶魚、鰹、鰺及鎖管等，為新北市傳統近岸海漁業重要港口。

同時，深澳漁港也擁有全國數量最多的娛樂漁船及最蓬勃的漁業產業，吸引大批遊客前往旅遊，再加上近年著名的「象鼻岩」、「酋長岩」等怪石嶙峋的海蝕景象知名度大開。

市府近年也致力推動漁港轉型，除在港邊設置全長約310公尺的海天步道、270度觀景平台，夜間更有光雕秀，讓深澳漁港曾獲選為全國10大魅力漁港，也是青春山海線中的重要觀光景點。

市府也從2015年起落實智能漁港政策，選擇深澳漁港作為示範港，除了改善漁船岸水電補給系統、提升漁民補給作業安全性，落實使用者付費。

另外，為讓港區路燈智慧化，引進自動調光、自動報修等功能的漁港路燈智慧管理系統，並設置2座智慧顯示面板，提供漁港導覽地圖、政策選島、周邊美食及夜店娛樂漁船資訊。

為了配合3月23日世界氣象日，紀念「世界氣象組織公約」生效及宣傳氣象工作的重要，今年規畫將深澳漁港微氣象站上線至觸控面板與網頁。

可顯示溫度、濕度、風向、風速、大氣壓、雨量及PM2.5等資訊，讓遊客可藉由面板及網頁即時了解澳漁港氣象。

新北市農業局表示，深澳漁港的智能設施除了便利當地漁民，提供智能氣象站、智慧觸控面板、New Taipei WIFI熱點、行動支付及當地的導覽地圖外，還能增加漁港附加價值，提供民眾更便利的漁港觀光旅遊。

為配合世界氣象日宣傳氣象工作的重要，新北市瑞芳區深澳漁港自2015年起推動智能漁港政策。圖／新北市漁業處提供
為配合世界氣象日宣傳氣象工作的重要，新北市瑞芳區深澳漁港自2015年起推動智能漁港政策。圖／新北市漁業處提供
深澳漁港為配合世界氣象日，規畫將深澳漁港微氣象站上線至觸控面板與網頁。圖／新北市漁業處提供
深澳漁港為配合世界氣象日，規畫將深澳漁港微氣象站上線至觸控面板與網頁。圖／新北市漁業處提供

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