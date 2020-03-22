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KTV成防疫破口？ 侯友宜今晚將帶隊稽查
國內新型冠狀病毒肺炎累積153例確診，疫情嚴峻，新北市長侯友宜表示，境外移入個案攀升，要求各局處宣導勿到密閉室內空間聚會，也呼籲私人場館業者考量彈性人流管控，預告今晚將帶隊到KTV進行公安防疫臨檢，了解是否有防疫破口。清明節公立納骨塔法會將延到疫情趨緩再辦。
市府今天召開新冠肺炎第28次一級防疫應變會議，侯友宜再次重申須超前部署、管控於境內，今晚他將帶警察、消防、衛生局和區公所成立的聯合查察關懷小組現場查核。
侯友宜說，新北市守住陸港澳首擴散疫情，但如今面對第2波疫情挑戰將更嚴峻，境外移入確診病例快速增加，本月18日到昨天為止，新北市確診個案增加23例近1倍，全國累積病例數也以雙北最多，各累積到40例，顯示境外阻絕戰略已有破口。
另外，清明節將來臨，掃墓人潮擁擠且又是長時間、近距離接觸，具病毒高度傳播風險，侯友宜請民政局把公立納骨塔法會延後到疫情趨緩後再辦理，宮廟或其他活動建議先採線上為主，讓參與者展現心意即可。
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