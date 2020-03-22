防疫優先 北市樂齡中心延後至8月底開學

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，北市教育局今宣布，北市樂齡中心，包含樂齡學堂及成人基本教育研習班，將延後至8月底開課，後續視疫情發展，另行公告開課期程。

教育局表示，以樂齡中心名義辦理的一切課程講座等活動，包括借用自主學習社團使用的場地，全面暫緩至8月底，不過線上或遠端形式辦理的課程或線上自主學習社團者不在此限。

此外，為了防疫優先，教育局表示，即日起至7月14日前，都取消社團成果發表會，包含活動前練習，以維護校園師生安全。