防疫優先 北市樂齡中心延後至8月底開學
新冠肺炎疫情越來越嚴峻，北市教育局今宣布，北市樂齡中心，包含樂齡學堂及成人基本教育研習班，將延後至8月底開課，後續視疫情發展，另行公告開課期程。
教育局表示，以樂齡中心名義辦理的一切課程講座等活動，包括借用自主學習社團使用的場地，全面暫緩至8月底，不過線上或遠端形式辦理的課程或線上自主學習社團者不在此限。
此外，為了防疫優先，教育局表示，即日起至7月14日前，都取消社團成果發表會，包含活動前練習，以維護校園師生安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言