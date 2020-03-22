影／清明掃墓也要做好防疫 侯友宜視察樹林生命紀念館

清明節將至，在防疫期間因應掃墓祭祖人潮，新北市長侯友宜今前往樹林生命紀念管視察防疫措施執行情況，除感謝民眾配合防疫作業，也勉勵工作人員的辛勞。

新北市民政局長柯慶忠表示，因應新冠肺炎疫情，軍人忠靈祠的清明法會，將全面延後至秋祭期間或疫情結束後辦理，清明節當天將由區長代替民眾向先人表達敬意與追思。

而新北市各公立納骨塔已完成戶外棚架搭設，並設立供桌讓民眾祭祀，每個供桌也拉開1公尺以上的距離。

若民眾有進入塔內憑弔的需求，也要配合防疫作業進行量體溫、戴口罩，並依塔內人數分流進入，並避免在塔內久留。

侯友宜到現場視察表示，受到疫情影響，考量慎終追遠需求，儘管不強制禁止民眾進入納骨塔祭拜，但要求在各配套措施下，盼民眾遵守防疫作業，也期勉工作人員做好把關工作。

另外，侯友宜也現場體驗線上祭拜，依照民間祭祀流程，可選擇中式或西式，若選擇中式，會引導使用者從地藏王菩薩、土地公開始參拜。

隨後準備祭祀供品至塔位請先人享用，之後再將銀紙燒給先人，完成整套祭祀儀式，此外，此系統也有線上追思功能，提供線上與祖先說話的空間。