新北檢疫者近萬人 防疫旅館往市區調整但絕不混居

新北市民政局統計疫情發展迄今，新北市共累計1萬6千多名居家檢疫者，目前還有9640名，全國最高。市長侯友宜今天上午到防疫旅館了解住宿設施及工作人員防疫準備，新北防疫旅館目前有188間客房量，未來會再增加450間，配合新北市旅館商業同業公會協調約70家防疫者親屬安心住宿旅館，應可有效分流安置。

侯友宜說，新北市防疫旅館和安心住宿旅館房間量已超過2千間，暫時應該足夠，居家檢疫民眾可以安心只要短期內不要趴趴走，就能度過最艱困的時間。他也感謝願意協助的旅宿業者以企業良心盡社會責任。

防疫及親屬安心住宿旅館需求量持續增加，觀光旅遊局表示，市府對防疫旅館名稱、位置及住宿內容都會保密，不會透露。但隨著疫情升溫，返台民眾越來越多，郊區責任醫院壓力過大可能無法負荷，位置選擇將會調整往都會區，但「不混居」是主要原則，不會和檢疫者和其他民眾混住。