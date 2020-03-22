影／校園確診案例陸續爆 侯友宜：全面圍堵、各個擊破

新冠肺炎持續延燒，由於大量境外移入，目前數個個案皆出現在校園當中，針對校園防疫，新北市長侯友宜表示，預防勝於治療，要全面圍堵將疫情控制在範圍內，針對師生也建議戴口罩出入校園。

侯友宜表示，現在這2至3周為疫情高漲時期，國人面對這樣的疫情，要記得預防勝於治療，要阻絕境外移入，若無法阻絕境外移入到境內的話，就要全面圍堵、各個擊破，將疫情控制在一定範圍內。

現在境外移入採取圍堵方式，儘管有所限制，造成民眾的不方便，但盼大家能體諒和包容，不然，疫情無法圍堵將會擴散出去、出現交叉感染或造成民眾群聚感染情況。

屆時，治療端的醫療體系會承受更大的壓力，甚至崩盤，目前新北負壓病房已經用到7成，「還剩多少醫療體系可以支援？」

因此，一定要全面圍堵，限制某部分以免造成交叉感染情況，才能讓醫療體系足以應付這場戰役，侯也再次強調，不只校園要管控，只要人多的地方，都請民眾盡量不前往。

另外，除了建議師生出入校園一率戴口罩外，新北市公有場館目前已經封閉，也規勸私有場館不要有人潮擁擠的情況，一定要限制人數，做好防疫作業，才能有效控管疫情。