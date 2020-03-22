台北市粉撲花盛開 宛如無聲夏日煙火

時節進入春夏之際，原產於巴西、墨西哥及瓜地馬拉等地區，盛開時宛如一朵朵繽紛絢爛煙火般的粉撲花，正吸引著民眾目光，現在正盛開於台北市大湖公園、士林官邸及大安森林公園內，民眾不妨趁此欣賞無聲的煙火。

粉撲花為含羞草科落葉喬木或小喬木，又名美洲合歡、紅合歡，其形態最特殊地方，是由十幾朵至二十餘朵花組成一個頭狀花序，花朵開放時，多數雄蕊的花絲長而突出，並集合成圓扇狀，就像女士化妝用的粉撲，故得名粉撲花。

台北市工務局長林志峯表示，粉撲花適合於陽光充足，排水良好的地點種植，溫度越高，開花越好，是一種適合在夏季高溫氣候下生長的景觀花木；冬天氣溫低時會落葉，春天開始生長時酌施肥料可促進生長，夏季乾燥時要多灌水保持土壤濕潤，花色艷麗繽紛，在簡易的管理下，即可生長開花良好，是優美且易於管理的觀花植物。

在台灣地區栽培較多的粉撲花有2種，一種是蘇利南合歡（粉撲花），另一種為凹葉紅合歡（紅粉撲花），後者整個花序呈現艷紅色，也是目前在大湖公園、士林官邸及大安森林公園盛開的種類。

台北市工務局表示，粉撲花的美在於其花色艷麗，可栽植於公園、綠地及庭園造景、及盆栽種植，又可修剪作為綠籬使用，用途廣泛。