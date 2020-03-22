防群聚感染！台南護理之家明天起禁訪客到4月底

新冠肺炎長者死亡率高，國外又發生多起安養院等群聚感染，台南市衛生局表示，已要求全市護理之家明日起暫停親友探視，改以手機視訊取代，一直到4月30日止。

至於安養中心是否也要跟進，衛生局表示，將發文給主管安養中心的社會局，由社會局來衡量是否要跟進。

除了人員不能探視外，衛生局昨天也邀請全市78家護理之家業者商談，要求必須規定員工停止非必要出國，以免傳染給家內的住民。

衛生局表示，隨著武漢肺炎疫情全球大流行，台灣確診個案持續攀升，參酌國外發生長照中心群聚並導致死亡之案例，且死亡患者大多集中於70歲以上之高齡長者，由於一般護理之家住民多為失能合併慢性病的老人，因此罹患重症或死亡的風險比一般人來的高，故必須嚴防群聚事件之發生。

衛生局邀集業者商討，提升疫情防範等級並討論相關防疫措施，避免機構內群聚感染，會議中就訪客、長者返診、機構環境境清潔消毒及人員管理、在職教育等相關防疫措施進行研商，衛生局要求各機構務必落實人員管理及暫停非必要性出國，另加強機構環境清消及工作人員防疫措施之在職教育。

會議中，多數機構及長照協會反映及擔心現階段無法確認訪客接觸對象及旅遊史的情況下，恐增加機構群聚風險，為了全面防疫及嚴防機構群聚事件，衛生局請護理之家自3月23日起全面暫停家屬探訪至4月30日，並請機構提供手機視訊供家屬了解長者現況，對家屬而言將面臨到對家人思念之情，但現階段疫情嚴峻，但為了住民們的健康，期待家屬能共同來守護，若有相關問題可撥打衛生局06-2679751轉醫事科專人協助。