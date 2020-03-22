新北復育九孔寶寶搬新家 長到3公分大時放流卯澳灣

新北市海洋資源復育園區去年11月間孵化的九孔寶寶，在浪板生活約4個月後，復育人員近期將九孔挪移到育成池內，預計在池內生長到3公分大時，再放流到新北市海域，豐富海洋生物資源。

海洋資源復育園區九孔培育人員吳享蓉說，這批九孔寶寶去年11月間孵化後，已經在浪板上生活約4個月，並以浪板上生長的微藻類為食物。過去這段育苗期間，為了確保九孔寶寶食物充足，培育人員要將不利微藻類生長的大型懸浮藻類撈除，以利九孔成長。

吳享蓉表示，這批九孔寶寶目前已經成長到約1公分左右，浪板的微藻不足以供應成長所需。為了滿足牠們逐漸變大的食量，培育人員已陸續將浪板上的九孔輕輕刷下，再挪至到育成池底層。

育成池裡有培育人員依九孔穴居習性，用五腳磚堆疊出牠們的新窩，並開始投餵九孔最喜歡吃的大型海藻龍鬚菜。

剛剛運送到園區的龍鬚菜會帶些泥沙及雜藻，不利九孔進食，因此培育人員需一一挑選並清洗乾淨，讓九孔寶寶可以順利進食。同時間也要加強育成池的換水跟清洗，使九孔得以因食物充足、環境合健康長大。

新北市農業局每年都會進行九孔、花枝等海洋生物幼苗培育及放流，農業局長李玟表示，今年5月底計畫邀請新北市中、小學學生，一同將九孔寶寶及花枝寶寶放流到卯澳灣海域，希望藉此讓海洋保育及資源永續等觀念向下扎根。