快訊

妥瑞兒譏笑同學遭刺死？醫師心痛曝真相：他不是在挑釁

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

台中社區關懷據點防疫升級 暫停老人共餐改以送餐

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市社區關懷據點防疫再升級，3月23日暫停健康促進活動、老人共餐，改以提供便當、送餐等方式進行關懷服務。圖／台中市社會局提供
台中市社區關懷據點防疫再升級，3月23日暫停健康促進活動、老人共餐，改以提供便當、送餐等方式進行關懷服務。圖／台中市社會局提供

因應新冠肺炎疫情，台中市以高標準實施防疫作為，原本長青學苑課程延期至4月6日開學，即起將直接暫停上學期課程；社區照顧關懷據點方面，3月23日暫停健康促進活動及老人共餐，改以提供便當、送餐等方式進行關懷服務，讓長輩及家屬安心。

社會局長彭懷真表示，台中社區照顧關懷據點提供健康促進、餐飲服務、關懷訪視和電話問安等服務，受到社區長輩熱烈歡迎。因應疫情，考量據點健康促進活動場域多為封閉室內空間，為降低近距離傳染風險，將暫停健康促進活動課程。此外，也將暫停原本集中用餐方式，如長輩有用餐需求，改以便當盒讓長輩帶回家食用，社區並將持續提供電話問安及關懷訪視，服務不中斷。

社會局指出，依據疾病管制署公布的流行病學資訊，嚴重特殊傳染性肺炎可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液，而增加人傳人的感染風險。考量65歲以上者為嚴重特殊傳染性肺炎重症高風險族群，應避免參與各類型活動，因此社會局實施高規格防疫措施，照顧長輩與志工的健康安全。

台中市社區關懷據點防疫再升級，3月23日暫停健康促進活動、老人共餐，改以提供便當、送餐等方式進行關懷服務。圖／台中市社會局提供
台中市社區關懷據點防疫再升級，3月23日暫停健康促進活動、老人共餐，改以提供便當、送餐等方式進行關懷服務。圖／台中市社會局提供

新冠肺炎 疫情 便當

延伸閱讀

新冠肺炎疫情風暴不見趨緩 義國禁令加嚴

新冠肺炎境外移入病例增加 港府恢復嚴格防疫措施

上個月從義大利回來 山下智久做公益竟犯防疫大忌

夏沐因黃子佼一句話改名 蝸居1坪36小時孵出防疫神曲

相關新聞

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金...

台中社區關懷據點防疫升級 暫停老人共餐改以送餐

因應新冠肺炎疫情，台中市以高標準實施防疫作為，原本長青學苑課程延期至4月6日開學，即起將直接暫停上學期課程；社區照顧關懷...

北部高中停課 北市7月14日以前取消高中社團成果發表會

國內新冠肺炎確診人數增加，北部還有高中因學生確診全校停課14天，北市教育局考量疫情日趨嚴峻，今天宣布即日起到7月14日取...

侯友宜視察物流中心 提醒民眾買剛好就好

民眾因新冠肺炎引發瘋搶物資狀況，新北市長侯友宜今訪視屬統一超商物流配送系統的捷盟三峽物流中心，關心民生物資的配送情況，發...

新北公有封閉場館不對外開放 紓困盼委外業者共度難關

新北市昨起14天，公有密閉場館暫停對外開放，包括體育場館、活動中心及藝文場館等。體育場館包括14家國民運動中心及4家運動...

雙北閉館不同調 黃珊珊：民跑別處群聚非好事

新北與台北市府對於公有場館該封閉或持續管理開放不同調，還有民眾擔心新北把場館都封起來，人潮會不會都跑到台北來使用？對此，...

緊急紓困方案延25日發布 黃珊珊：可能分類、分級救

台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會受訪提到企業緊急紓困方案原本後天（23日）要公布，因財政局要收...

北市學生每天戴口罩？ 柯P：須先考慮供應量

針對新冠肺炎疫情，北市高中校園發生確診案例全校停課，是否有必要讓台北市每位學生每天戴口罩？台北市長柯文哲對此表示，這還是...

侯友宜和第一線工作人員呼籲：民眾近2周勿趴趴走

新型冠狀病毒肺炎全球蔓延，台灣近日面臨返國潮，人口最多的新北市首當其衝。市長侯友宜連日來封閉校園、開放場館，也限制探病和...

新北鼓勵師生戴口罩 柯文哲：還是要實事求是

新北市教育局考量近日確診案例快速增加，昨通知公私立高中以下各級學校，即日起「鼓勵」教職員工及學生入校上課全面配戴口罩，對...

防停課新北備好SOP 教育局內部分會議採視訊進行

北部一所高中因有2名以上學生確診新冠肺炎，昨天起全校停課14天。新北市教育局長張明文受訪表示，新北市也有學生居家隔離或居...

開放民眾自費篩檢？柯文哲：閒著每周都做也浪費

新冠肺炎疫情國內確診數增加，台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會，被媒體問到醫界有人建議開放民眾自...

熱門新聞

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

BMW車牌來了！嘉義區監理所下周一開放網路競標

虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛

人美心更美！金門邵氏3姐妹慨捐300個口罩回饋母校

電音趴惹爭議 水秀農場致歉、提供醫護免費露營

免費送1000株苗木 嘉義林管處：只剩這場其他取消

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。