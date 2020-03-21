台中社區關懷據點防疫升級 暫停老人共餐改以送餐

因應新冠肺炎疫情，台中市以高標準實施防疫作為，原本長青學苑課程延期至4月6日開學，即起將直接暫停上學期課程；社區照顧關懷據點方面，3月23日暫停健康促進活動及老人共餐，改以提供便當、送餐等方式進行關懷服務，讓長輩及家屬安心。

社會局長彭懷真表示，台中社區照顧關懷據點提供健康促進、餐飲服務、關懷訪視和電話問安等服務，受到社區長輩熱烈歡迎。因應疫情，考量據點健康促進活動場域多為封閉室內空間，為降低近距離傳染風險，將暫停健康促進活動課程。此外，也將暫停原本集中用餐方式，如長輩有用餐需求，改以便當盒讓長輩帶回家食用，社區並將持續提供電話問安及關懷訪視，服務不中斷。