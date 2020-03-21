北部高中停課 議員質疑：確診學生有無去補習班？

北部某高中因同班3學生確診新冠肺炎，全校停課至27日。北市議員楊靜宇指出，他接獲許多學生家長詢問，3學生確診前，難道沒有去過補習班？且補習班是密閉教室，又未強制戴口罩，恐成防疫漏洞。對此，北市教育局和衛生局指出，未聽聞有確診學生去過補習班，另會加強補習班的防疫宣導。

楊靜宇質疑，該北部高中生3月5日返台，直至15才獲知確診，但這段期間至少11天，該生和其他2位確診學生及同班同學或朋友在這11天，課後難道從未進補習班及社團？若有去補習班，同班及同社團師生，不也應居家隔離？

楊靜宇說，家長還反映，學校還可藉由打開教室窗戶，維持教室通風，但坊間補習班，均為密閉式空調，如此不通風的環境，不就成為「學生上課，病毒開趴」？

且中央及市府竟未強制規定上課戴口罩的情況下，孩子在一班動輒百人以上的補習班上課，猶如沙丁魚罐頭，擠在一起聽講，近距離接觸，感染風險難預料。學生家長們憂心忡忡。他認為，對於補習班各教室容留學生密度「擁擠」現況，應速訂定管制措施，分散座位間隔，或採視訊教學，避免交互感染風險。

北市教育局指出，依台北市短期補習班管理規則第7條規定，每一學生平均使用教室面積不得少於1.2平方公尺，若符合規定，無法強制要分散座位、間隔。目前要求補習班加強防疫，可宣導依教室面積及學生人數，學生座位盡量保持一定距離。

教育局主祕陳素慧說，若家長有健康疑慮，可向補習班申請線上學習或使用補課機制，升學型補習班多有上課即時錄影，可於學生請假後自行到班利用電腦補課。補習班目前師生入班前，會量體溫，並常態性進行環境消毒及清潔，班舍保持通風，若是密閉環境，會宣導師生戴口罩。