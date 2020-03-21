台南傳高中生旅奧利地後上課 校方否認

台南傳出一名高中生自奧地利返台後正常到校上課，導師衝進教室請學生趕緊返家居家檢疫。校方今天發表聲明表示，赴奧地利旅遊的是學生的親人，但學校給予學生防疫假在家學習。

校方指出，班導師是在下課時間單獨找學生了解狀況後，告知會提供學生防疫假，導師除安慰學生，也聯繫家長說明狀況，再利用時間到班上解釋應變措施，且多次澄清這名學生和家人身體健康，絕非網路流傳導師衝進教室要學生趕緊返家。

校方表示，學校將透過防疫雲端教室平台，提供非同步的錄影教材供學生自學，且以同步視訊直播教學，學生也可利用台南市線上自主學習網學習；學生返校後會進行補救教學，不會影響學習進度。

校方為避免家長和學生誤解造成恐慌，也會進行全面消毒工作，加強防疫宣導，日後通知學生將採取更細膩的做法，避免他人產生誤會。

台南市政府教育局今天也發布新聞稿表示，教育局已於3月19日通函學校，若學生或共同生活家人接受居家隔離或檢疫，由學校提供學生防疫假，不紀錄出缺席，暫時在家自主學習，並由學校提供配套的居家學習與輔導支持。

教育局長鄭新輝說，學生防疫假是為落實校園防疫零風險、阻絕傳染源於校園之外的防疫措施，請防疫假的學生是犧牲小我，完成大我，共同守護師生健康，學校師生都應給予感謝與支持，而非排擠或歧視。