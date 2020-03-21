新北違反居家檢疫罰55案 逾期未繳移強制執行

新北市府衛生局今天表示，針對武漢肺炎違反居家檢疫者，已裁罰55案，共新台幣330萬5000元。其中，最高裁罰一案為50萬元。其中，有7件已逾期沒有繳款，遭移送強制執行。

市府衛生局衛生企劃科長陳玉芬今天下午告訴中央社記者，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）居家檢疫至20日止共裁罰55案，累計金額達330萬5000元。

陳玉芬說，目前受罰的對象皆為居家檢疫者，沒有居家隔離者受罰。衛生局依市府民政局移送的違規情節與態度，決定裁罰金額。

目前，裁罰金額最高為永和區盧禮勇違反居家檢疫案，因個案配合度差、趴趴走及關手機失聯等因素，依法遭裁罰50萬元。

衛生局說，目前只有收到2件繳款，1件1萬，1件10萬元，共計11萬元。如果到了繳費期限，還沒有收到民眾繳款，會直接移送給法務部行政執行署強制執行。

衛生局表示，目前已移送7件，共53萬元。遭移送強制執行受罰金額最高的為15萬元。

新北市長侯友宜今天在訪視物流中心後也呼籲，每天確診人數不斷激增，拜託市民避免前往人多、擁擠或密閉的高風險場所，也請民眾不要趴趴走，要勤洗手、戴口罩、量體溫、多消毒，保護自己也顧別人。