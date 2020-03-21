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北部高中停課 北市7月14日以前取消高中社團成果發表會
國內新冠肺炎確診人數增加，北部還有高中因學生確診全校停課14天，北市教育局考量疫情日趨嚴峻，今天宣布即日起到7月14日取消高中職社團成果發表會，包含活動前練習，盼藉此維校園師生安全，減少群聚感染風險；教育局主秘陳素慧表示，若有準備成果發表已投入經費的社團，各校可用社團經費補償。
陳素慧表示，高中職部分社團每年下學期會舉辦年度社團成果發表會，因為常是跨校、跨年級，校內或戶外的動、靜態展，可能都會增加群聚風險，因此經邀集學校及家長等代表研議後，考量防疫優先、避免校園群聚擴大傳染，決定取消。
陳素慧說，若公告前為了成果發表會已有相關花費的社團，則可由各校協調因應、溝通說明，例如有有話劇社團可能已經花錢預定租借場地或製作服裝等，學校可利用社團經費來補償等。
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