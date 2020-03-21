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侯友宜視察物流中心 提醒民眾買剛好就好

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
民眾因新冠肺炎引發瘋搶物資狀況，新北市長侯友宜今訪視屬統一超商物流配送系統的捷盟三峽物流中心，關心民生物資的配送情況。圖／新北市經發局提供
民眾因新冠肺炎引發瘋搶物資狀況，新北市長侯友宜今訪視屬統一超商物流配送系統的捷盟三峽物流中心，關心民生物資的配送情況。圖／新北市經發局提供

民眾因新冠肺炎引發瘋搶物資狀況，新北市長侯友宜今訪視屬統一超商物流配送系統的捷盟三峽物流中心，關心民生物資的配送情況，發現最近一周出貨量上升，呼籲民眾穩定生活、購買適量日常生活所需的物資。

捷盟公司總經理洪昭賽表示，該捷盟中心負責供應大台北地區565家7-11的貨品，最近一周出貨量跟供應量都有上升，一旦當日特定商品門市訂貨總需求超過物流中心總庫存時，物流公司會進行量的平均分配。出貨成長，公司會也增加比同比例還高的進貨板數，保持一定的存量，以利調節。

洪昭賽說，最近有提高衛生紙、泡麵、水、罐頭等特定物資的進貨量，因為這些品項的需求有提高的狀況，而衛生紙的供應因為訂單急速增加，民眾需求較為明顯，供應量上略為緊繃。

侯友宜說，這段期間是疫情最關鍵的時刻，每天確診人數不斷激增，拜託市民朋友避免前往人多、擁擠或密閉的高風險場所，也請民眾不要趴趴走，勤洗手、戴口罩、量體溫、多消毒，保護自己也顧別人。

侯友宜表示，今天到物流配送中心考察，關心物資配送狀況，注意到末端配送需求上升，部分物資略為緊繃，但大抵上還在可控範圍內，民眾恐慌的心理可以理解，不會呼籲民眾不要購買，但提醒買剛好即可，能維持日常生活正常所需就好。

經發局表示，近日密切關心民眾囤貨狀況，也找四大超商、量販店業者開會，討論物資供應狀況，呼籲民眾不要過度囤貨，避免物資供給失衡。

衛生紙 侯友宜 新北

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