新北公有封閉場館不對外開放 紓困盼委外業者共度難關
新北市昨起14天，公有密閉場館暫停對外開放，包括體育場館、活動中心及藝文場館等。體育場館包括14家國民運動中心及4家運動據點，由於多是ＯＴ、租用方式進行，考慮透過延長合約、扣抵應繳費用，和業者共度難關；文化局也祭出紓困方案，若使用場館的演出團體，因疫情不能演出，就不收租金、退還保證金。
新北市體育處長洪玉玲表示，因為14天不能營業是縣市政府所為，可能無法申請中央紓困。她表示，業者這期間會損失多少要經過試算，與業者開會協調，希望能朝合約到期延長，或計算損失金額，並在應繳費用扣抵，不直接發給補償費用，目前還沒有定案。
洪玉玲指出，國民運動中心是透過促參法ＯＴ進行，運動據點則是以新北市市有非公用不動產標租作業要點出租。針對ＯＴ的土地、租金及權利金等費用，可從4月延至6月30日以前繳納，避免資金周轉問題。
文化局表示，新北文化場館多沒有營業，針對使用場館的演出團隊，若因疫情取消演出，不收租金、退還保證金；另ＯＴ的營業廠商，也在試算、研擬紓困方法，可能朝減少權利金等方法進行。
文化局表示，目前受影響的有潑水節不現場潑水、書展和文博會取消，也會盡量讓配合的業者不損失；而暑假兒童最愛的兒藝節，因為距離還一段時間，目前作業上沒有停止，應會在兒藝節前開標徵詢廠商時，再視疫情判斷。
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