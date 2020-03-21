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當年西伯利亞小白鶴發現地 落單黑面琵鷺現蹤住下了？

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北市金山清水農地蓮花田出現嬌客，一隻黑面琵鷺覓食。圖／賴建興提供
新北市金山清水農地蓮花田出現嬌客，一隻黑面琵鷺覓食。圖／賴建興提供

黑面琵鷺每年1至3月會來台度冬，新北市金山清水農地蓮花田昨天民眾發現嬌客，有一隻已長出繁殖羽毛的黑面琵鷺，在田間悠閒覓食，民眾懷疑可能就是去年11月發現落單的那一隻，地點就在當年西伯利亞小白鶴到訪的地方，市府農業局希望外界不要干擾牠。

金山是候鳥必經之地，清水農地的蓮花田因是友善農地，自然生態很好，常有各種候鳥停棲覓食活動。賴建興經常拍攝生態照，去年11月他在金山清水農地的蓮花田拍到一隻黑面琵鷺，還和當地的小白鷺，及另一隻嬌客反嘴鴴一起在農地覓食，屬於亞成鳥的幼鳥，後來就不知所蹤。

昨天上午賴建興發現一隻黑面琵鷺在清水農地田間覓食，他觀察到頭頂及胸前都呈金黃色，但是否就是去年11月那一隻，無法確認，但看身形類似，有可能是同一隻。

賴建興表示，黑面琵鷺活動多是整群行動，只有發現一隻研判是落單的，落單原因很多，可能是天氣或者體力等因素，因屬一級保育類，希望外界不要干擾。發現的地點就是當年西伯利亞小白鶴出現的地方，食物來源沒有問題。

金山小白鶴2014年12月在金山清水農地被發現，是一隻迷路飛到台灣的西伯利亞白鶴亞成鳥，受到保育人士及單位的照顧，停留到2016年5月飛離，曾引發各界關注。

新北市政府農業局技正洪勝雄表示，金山是候鳥必經之地，2017年曾有3隻黑面琵鷺造訪金山清水農地，去年有1隻，北海岸因近年有機友善種植，營造與大自然環境融合的環境，清水農地食物豐富，呼籲民眾不要干擾，或者任何騷擾的行為，一起保護難得的嬌客。長出繁殖羽毛顯示已準備好可以繁殖，會飛走還是住下來不得而知，但多是群體活動。

新北市金山清水農地蓮花田出現嬌客，一隻黑面琵鷺覓食。圖／賴建興提供
新北市金山清水農地蓮花田出現嬌客，一隻黑面琵鷺覓食。圖／賴建興提供
新北市金山清水農地蓮花田出現嬌客，一隻黑面琵鷺覓食。圖／賴建興提供
新北市金山清水農地蓮花田出現嬌客，一隻黑面琵鷺覓食。圖／賴建興提供
新北市金山清水農地蓮花田出現嬌客，一隻黑面琵鷺覓食。圖／賴建興提供
新北市金山清水農地蓮花田出現嬌客，一隻黑面琵鷺覓食。圖／賴建興提供

農地 金山 黑面琵鷺

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