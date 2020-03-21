快訊

輕症不二採新措施上路 指揮中心記者會1400舉行

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

台灣最貴汙水處理費！台中精科勞工宅6都最高惹民怨

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員何文海說，台中市精密園區內勞工宅逾千戶，卻面臨全台灣最貴的生活汙水處理費。圖為園區內勞工合宜住宅第一期新業誠家社區。記者趙容萱／攝影
台中市議員何文海說，台中市精密園區內勞工宅逾千戶，卻面臨全台灣最貴的生活汙水處理費。圖為園區內勞工合宜住宅第一期新業誠家社區。記者趙容萱／攝影

台中市議員何文海今天說，台中市精密機械科技創新園區勞工宅1683千戶，面臨全台灣最貴的生活汙水處理費，園區內的勞工合宜住宅新業誠家、新業宜家等二個社區在3年前陸續交屋，汙水處理費每度高達10.38元（事業戶每度22元），雖然有優惠仍為六都中最高，居民無力負擔向他陳情，他向市府爭取調降生活汙水處理費率，減輕勞工減重負擔。

台中市經發局長張峯源回應，精密園區汙水費是依據產創條例規定，並計算精密園區汙水廠建置成本以及每年營運、處理汙水的費用估算而成，住宅用地仍應課徵汙水費，去年經反映後，經發局檢討考量社區用地住戶性質，以及照顧勞工權益，與管委會協商後，調整收取約5成汙水費，由原每度21元調整為每度10.38元，經統計，每戶每月約為100元，若這次調整仍有疑義，未來將與管委會再啟協商。

台中市政府為協助精密機械產業留住人才，透過讓利與台中市精密機械科技創新園區廠商、建商合作，在園區內推出二期勞工宅合宜央宅，第一期「新業誠家」共200戶，第二期「新業宜家」規劃520戶勞工宅、190戶社會宅，加上市府將部分開發土地配給廠商自行興建的773戶勞工宅，總計精科園區內共計有1683戶勞工宅等。

台中市議員何文海說明，園區內「新業誠家」、「新業宜家」共計720戶勞工宅陸續交屋，住戶卻面臨全台灣最貴的生活汙水處理費，紛紛向他陳情，盼能代為爭取調降生活汙水處理費率，減輕沉重負擔。

何文海統計，目前六都汙水使用處理費，台北市5元/度(無工業區，事業與一般戶標準相同)；桃園市一般住戶5元/度、事業戶10元/度；台南市10元/度(僅開徵學校、機關)；高雄市一般住戶5元/度、事業戶10元/度；新北市一般住戶、事業戶 5元/度(尚未開徵)；台中市一般住戶5元/度（尚未開徵）、精密園區事業戶22元/度。所以台中精密園區的勞工合宜住宅的生活汙水處理費是六都最高也是全台灣最貴的。

何文海認為，勞工合宜住宅本就是優惠勞工的一般自用住宅，雖位於台中精密園區，不能比照事業單位的收費標準，造成住戶沉重的生活負擔，扭曲市府興建勞工住宅的美意，建議市府調降台中精密園區的勞工合宜住宅的汙水處理費，比照台北市、高雄市一般住戶收費每度5元，減輕市民沉重的生活開銷，符合公平正義原則，減少民怨。

台中市議員何文海說，台中市精密園區內勞工宅逾千戶，卻面臨全台灣最貴的生活汙水處理費。圖為園區內勞工合宜住宅第一期新業誠家社區。記者趙容萱／攝影
台中市議員何文海說，台中市精密園區內勞工宅逾千戶，卻面臨全台灣最貴的生活汙水處理費。圖為園區內勞工合宜住宅第一期新業誠家社區。記者趙容萱／攝影
台中市議員何文海說，台中市精密園區勞工宅逾千戶，卻面臨全台灣最貴的生活汙水處理費，經住戶陳情，他向市府爭取調降生活汙水處理費率，減輕勞工減重負擔。圖／台中市議員何文海提供
台中市議員何文海說，台中市精密園區勞工宅逾千戶，卻面臨全台灣最貴的生活汙水處理費，經住戶陳情，他向市府爭取調降生活汙水處理費率，減輕勞工減重負擔。圖／台中市議員何文海提供

台中市 合宜住宅

延伸閱讀

和發園區業者求助 韓國瑜允助紓困

二林精機園區恐成蚊子園區？ 彰化縣府：供不應求

高雄幸福川變黑色 清10噸垃圾引水增加曝氣恢復水質

不開議會被笑懶？ 藍議員：沒口罩排隊還被民眾罵

相關新聞

緊急紓困方案延25日發布 黃珊珊：可能分類、分級救

台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會受訪提到企業緊急紓困方案原本後天（23日）要公布，因財政局要收...

北市學生每天戴口罩？ 柯P：須先考慮供應量

針對新冠肺炎疫情，北市高中校園發生確診案例全校停課，是否有必要讓台北市每位學生每天戴口罩？台北市長柯文哲對此表示，這還是...

雙北閉館不同調 黃珊珊：民跑別處群聚非好事

新北與台北市府對於公有場館該封閉或持續管理開放不同調，還有民眾擔心新北把場館都封起來，人潮會不會都跑到台北來使用？對此，...

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金...

新北公有封閉場館不對外開放 紓困盼委外業者共度難關

新北市昨起14天，公有密閉場館暫停對外開放，包括體育場館、活動中心及藝文場館等。體育場館包括14家國民運動中心及4家運動...

台灣最貴汙水處理費！台中精科勞工宅6都最高惹民怨

台中市議員何文海今天說，台中市精密機械科技創新園區勞工宅1683千戶，面臨全台灣最貴的生活汙水處理費，園區內的勞工合宜住...

三峽國光社宅3月23日起 5天分流開放看屋選屋

新北市三峽國光青年社會住宅從3月23日起至3月27日進行正取申請民眾看屋、選屋，3月28日開放民眾自由參觀，為了防範新冠...

侯友宜和第一線工作人員呼籲：民眾近2周勿趴趴走

新型冠狀病毒肺炎全球蔓延，台灣近日面臨返國潮，人口最多的新北市首當其衝。市長侯友宜連日來封閉校園、開放場館，也限制探病和...

新北鼓勵師生戴口罩 柯文哲：還是要實事求是

新北市教育局考量近日確診案例快速增加，昨通知公私立高中以下各級學校，即日起「鼓勵」教職員工及學生入校上課全面配戴口罩，對...

防停課新北備好SOP 教育局內部分會議採視訊進行

北市一所高中因有2名以上學生確診新冠肺炎，昨天起全校停課14天。新北市教育局長張明文受訪表示，新北市也有學生居家隔離或居...

開放民眾自費篩檢？柯文哲：閒著每周都做也浪費

新冠肺炎疫情國內確診數增加，台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會，被媒體問到醫界有人建議開放民眾自...

北市自來水園區「飲水思源頭」首映 今免費入園

為傳達聯合國「世界水日」珍惜水資源理念，台北自來水事業處與公共電視合作拍攝「飲水思源頭—台北好水探秘」影片，今天（21日...

熱門新聞

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

屏東縣評估6小校存廢 引發「暴力廢校」質疑

國姓電音趴派對接受鄉民抗議 同意活動停辦並延期

BMW車牌來了！嘉義區監理所下周一開放網路競標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。