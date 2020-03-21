台灣最貴汙水處理費！台中精科勞工宅6都最高惹民怨

台中市議員何文海今天說，台中市精密機械科技創新園區勞工宅1683千戶，面臨全台灣最貴的生活汙水處理費，園區內的勞工合宜住宅新業誠家、新業宜家等二個社區在3年前陸續交屋，汙水處理費每度高達10.38元（事業戶每度22元），雖然有優惠仍為六都中最高，居民無力負擔向他陳情，他向市府爭取調降生活汙水處理費率，減輕勞工減重負擔。

台中市經發局長張峯源回應，精密園區汙水費是依據產創條例規定，並計算精密園區汙水廠建置成本以及每年營運、處理汙水的費用估算而成，住宅用地仍應課徵汙水費，去年經反映後，經發局檢討考量社區用地住戶性質，以及照顧勞工權益，與管委會協商後，調整收取約5成汙水費，由原每度21元調整為每度10.38元，經統計，每戶每月約為100元，若這次調整仍有疑義，未來將與管委會再啟協商。

台中市政府為協助精密機械產業留住人才，透過讓利與台中市精密機械科技創新園區廠商、建商合作，在園區內推出二期勞工宅合宜央宅，第一期「新業誠家」共200戶，第二期「新業宜家」規劃520戶勞工宅、190戶社會宅，加上市府將部分開發土地配給廠商自行興建的773戶勞工宅，總計精科園區內共計有1683戶勞工宅等。

台中市議員何文海說明，園區內「新業誠家」、「新業宜家」共計720戶勞工宅陸續交屋，住戶卻面臨全台灣最貴的生活汙水處理費，紛紛向他陳情，盼能代為爭取調降生活汙水處理費率，減輕沉重負擔。

何文海統計，目前六都汙水使用處理費，台北市5元/度(無工業區，事業與一般戶標準相同)；桃園市一般住戶5元/度、事業戶10元/度；台南市10元/度(僅開徵學校、機關)；高雄市一般住戶5元/度、事業戶10元/度；新北市一般住戶、事業戶 5元/度(尚未開徵)；台中市一般住戶5元/度（尚未開徵）、精密園區事業戶22元/度。所以台中精密園區的勞工合宜住宅的生活汙水處理費是六都最高也是全台灣最貴的。