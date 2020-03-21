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三峽國光社宅3月23日起 5天分流開放看屋選屋

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市三峽國光青年社會住宅從3月23日起至3月27日進行正取申請民眾看屋、選屋，3月28日開放民眾自由參觀。圖／新北市城鄉局提供
新北市三峽國光青年社會住宅從3月23日起至3月27日進行正取申請民眾看屋、選屋，3月28日開放民眾自由參觀。圖／新北市城鄉局提供

新北市三峽國光青年社會住宅從3月23日起至3月27日進行正取申請民眾看屋、選屋，3月28日開放民眾自由參觀，為了防範新冠肺炎，這次安排5天分流人潮來看、選屋，並以小時為單位，每時段看屋人數以8組（1組最多2人）為上限。

新北市城鄉局表示，三峽國光社會住宅位於本市三峽區三樹路與國光路交叉口，鄰近國家教育研究院、臺北大學、三峽北大國小及三峽老街商圈等，還有公車直達土城永寧捷運站、新北市政府及臺北市政府等，周邊生活機能相當便利。

城鄉局表示，三峽國光社宅已在今年2月14日完成抽籤活動，為讓民眾當天就能確定未來的家，這次特別將看屋及選屋活動一起舉辦，且為了分散人潮，安排從3月23日至3月27日共分5天進行。

城鄉局表示，三峽國光社宅受理申請時，民眾反應熱烈，因此安排3月28日開放給有興趣民眾自由參觀，也因應防疫措施，每時段（半小時為一時段）開放看屋以10組（含現場候位民眾）為上限。近期已陸續寄送看、選屋通知單，請接獲到通知之民眾也別忘了於通知單上所安排之時段前往現場看屋及選屋。

社會住宅 新冠肺炎

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