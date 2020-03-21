雙北閉館不同調 黃珊珊：民跑別處群聚非好事

新北與台北市府對於公有場館該封閉或持續管理開放不同調，還有民眾擔心新北把場館都封起來，人潮會不會都跑到台北來使用？對此，台北市副市長黃珊珊今早出席活動表示，雙北26日就要討論合作方案，但平常習慣就不同，不可能有完全統一的標準，關場館讓民眾跑別處群聚，不見得是好事。

黃珊珊表示，雙北26日就要討論合作方案，有很多相關的內容就像市長柯文哲講的，不可能百分之百一致，因為我們地方有自己的一些狀態，就像北市醫療院所跟新北醫療院所的資源也不盡相同，場館的使用習慣可能也不盡相同。

黃說，北市原已有一些作業規畫，不可能說大家做的都一模一樣，因為平常就不一樣，那怎麼可能有完全統一的標準，就算是同樣的學校也不可能同一個標準，所以我們要看各級的狀況，一個命令下來，影響的是全市。

黃強調，北市對市有場館是可以控制，但要顧及大多數市民的生活型態，還是希望大家能盡量正常生活、做好自身防護；我把場館關了讓你到外面的地方去聚集，也不見得是最好的事情；反觀若讓你進來，我反而能好好的管理，那大家可以安心的生活。