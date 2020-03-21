快訊

獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

少年兄不得病？美國「年輕人疫情」與春假大傳染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緊急紓困方案延25日發布 黃珊珊：可能分類、分級救

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會，副市長黃珊珊隨後也到場參加活動受訪，被問到紓困方案進度，黃表示，周一彙整完畢後才會跟柯報告。記者翁浩然／攝影
台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會，副市長黃珊珊隨後也到場參加活動受訪，被問到紓困方案進度，黃表示，周一彙整完畢後才會跟柯報告。記者翁浩然／攝影

北市柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會受訪提到企業緊急紓困方案原本後天（23日）要公布，因財政局要收整資料一次發布，可能延後到25日公告；副市長黃珊珊今也到場參加活動，被問到紓困方案進度，黃表示，因單位狀況不一可能會先分類、分級，周一彙整完畢後才會跟柯報告。

黃珊珊說，紓困方案財政局還在研議，現在需要了解彙整北市各單位有出租相關的店家、房子，包含文化局、體育局等場館；還有很多委託經營的地方，業者的困難在哪裡、目前受多少影響？統整後才知道台北市有多少可以紓困的空間。

黃珊珊表示，各單位狀況不一，有的案子涉及地上權、BOT等，金額高低也不同，不可能用同樣標準，可能會先分類、分級，周一彙整完畢後才會跟市長柯文哲報告未來台北市整體的紓困方案。

有關柯昨天提到營業額降5成以上企業會優先救，是否有無鎖定對象？黃珊珊說，紓困方案大概會視業者影響狀況、程度提供減免，例如租用市有房地的單位，營業額較去年同期降50%，市府地租就會跟著比例下降，如業者降3或5成、市府也降3或5成。

至於優先救的對象，黃則說，還在討論中，希望有個公平、讓大家能夠撐過這段時間的方案，不管是大是小，我們都希望企業不要受到影響，因為影響最大的會是就業；大規模的失業，對台灣來說，還沒被病毒打垮，經濟會先垮。

黃珊珊也提到，北市地方稅是房屋稅跟地價稅，營業稅跟所得稅都是中央稅，市府能夠減少的有限，房屋稅有一個非常重要的核實機制，也就是說，業者有十層樓的辦公樓或旅館、百貨店，但實際上已經關掉3層樓沒營業，就可以通知稅捐處去實質認定，將降這3層樓稅率，從3%降到非住非營的2%。

不過，黃珊珊也說，地價稅可能需要一個減稅的法律授權，稅不是地方政府說減就能減，但可以緩繳、分期，地價稅是11月以後的事還不是那麼急迫；現在急迫的是房屋稅，能否減免要中央授權；有一些相關的土地空間提供給政府無償使用者，甚至可以免地價稅；有很多相關的規定我們會一個一個列上，希望窮盡一切法律上可以的作為，盡量來協助大家減免。

黃還提到，柯市長也說了，今年歲入可能沒有辦法達到原來的目標，今年是最關鍵的一年，即使歲入不夠，甚至要舉債，我們都不能讓我們的企業倒閉，我們希望至少要撐過這段時間。

黃珊珊 北市 柯文哲

延伸閱讀

疫情指揮中心：停課標準可視疫調調整

北市版停課SOP 黃珊珊：中央未採納

居家檢疫者家人住旅館 北市有條件補助7000元

黃珊珊：居家檢疫者家人住旅館 北市擬部分補助

相關新聞

雙北閉館不同調 黃珊珊：民跑別處群聚非好事

新北與台北市府對於公有場館該封閉或持續管理開放不同調，還有民眾擔心新北把場館都封起來，人潮會不會都跑到台北來使用？對此，...

北市自來水園區「飲水思源頭」首映 今免費入園

為傳達聯合國「世界水日」珍惜水資源理念，台北自來水事業處與公共電視合作拍攝「飲水思源頭—台北好水探秘」影片，今天（21日...

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金...

緊急紓困方案延25日發布 黃珊珊：可能分類、分級救

台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會受訪提到企業緊急紓困方案原本後天（23日）要公布，因財政局要收...

北市學生每天戴口罩？ 柯P：須先考慮供應量

針對新冠肺炎疫情，北市高中校園發生確診案例全校停課，是否有必要讓台北市每位學生每天戴口罩？台北市長柯文哲對此表示，這還是...

新北鼓勵師生戴口罩 柯文哲：還是要實事求是

新北市教育局考量近日確診案例快速增加，昨通知公私立高中以下各級學校，即日起「鼓勵」教職員工及學生入校上課全面配戴口罩，對...

侯友宜和第一線工作人員呼籲：民眾近2周勿趴趴走

新型冠狀病毒肺炎全球蔓延，台灣近日面臨返國潮，人口最多的新北市首當其衝。市長侯友宜連日來封閉校園、開放場館，也限制探病和...

防停課新北備好SOP 教育局內部分會議採視訊進行

北市一所高中因有2名以上學生確診新冠肺炎，昨天起全校停課14天。新北市教育局長張明文受訪表示，新北市也有學生居家隔離或居...

開放民眾自費篩檢？柯文哲：閒著每周都做也浪費

新冠肺炎疫情國內確診數增加，台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會，被媒體問到醫界有人建議開放民眾自...

影／鬆一口氣！台中都發局長兒子新冠肺炎二採陰性

台中市都發局長黃文彬的兒子3月17日返台，18日身體不適，經收容檢驗，新冠肺炎初採陰性，昨（20）日傍晚二採結果出爐同樣...

台南推「居家檢疫家人安心住」 五星飯店祭超殺優惠

因應新冠肺炎居家檢疫及自主管理人數增加，目前台南市以在家居家檢疫者為多，台南市觀光旅遊局邀請旅宿業者加入居家檢疫家屬住宿...

美食新天地／車頭鹹粥 淡淡炭香60年美味

新北市汐止區車頭鹹粥飄香60年，老闆娘使用台灣在地糯米及炭火熬煮，端出的鹹粥散發淡淡炭香味，讓人食指大動。店內紅糟肉、紅糟鰻魚皆是熱門小菜，雖然都是看似平淡樸實的餐點，但吃進嘴裡的卻是老闆娘的堅持與好味道。

熱門新聞

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

屏東縣評估6小校存廢 引發「暴力廢校」質疑

南部一所大學女生確診 校方：法國同行11人居家隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。