緊急紓困方案延25日發布 黃珊珊：可能分類、分級救

台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會受訪提到企業緊急紓困方案原本後天（23日）要公布，因財政局要收整資料一次發布，可能延後到25日公告；副市長黃珊珊今也到場參加活動，被問到紓困方案進度，黃表示，因單位狀況不一可能會先分類、分級，周一彙整完畢後才會跟柯報告。

黃珊珊說，紓困方案財政局還在研議，現在需要了解彙整北市各單位有出租相關的店家、房子，包含文化局、體育局等場館；還有很多委託經營的地方，業者的困難在哪裡、目前受多少影響？統整後才知道台北市有多少可以紓困的空間。

黃珊珊表示，各單位狀況不一，有的案子涉及地上權、BOT等，金額高低也不同，不可能用同樣標準，可能會先分類、分級，周一彙整完畢後才會跟市長柯文哲報告未來台北市整體的紓困方案。

有關柯昨天提到營業額降5成以上企業會優先救，是否有無鎖定對象？黃珊珊說，紓困方案大概會視業者影響狀況、程度提供減免，例如租用市有房地的單位，營業額較去年同期降50%，市府地租就會跟著比例下降，如業者降3或5成、市府也降3或5成。

至於優先救的對象，黃則說，還在討論中，希望有個公平、讓大家能夠撐過這段時間的方案，不管是大是小，我們都希望企業不要受到影響，因為影響最大的會是就業；大規模的失業，對台灣來說，還沒被病毒打垮，經濟會先垮。

黃珊珊也提到，北市地方稅是房屋稅跟地價稅，營業稅跟所得稅都是中央稅，市府能夠減少的有限，房屋稅有一個非常重要的核實機制，也就是說，業者有十層樓的辦公樓或旅館、百貨店，但實際上已經關掉3層樓沒營業，就可以通知稅捐處去實質認定，將降這3層樓稅率，從3%降到非住非營的2%。

不過，黃珊珊也說，地價稅可能需要一個減稅的法律授權，稅不是地方政府說減就能減，但可以緩繳、分期，地價稅是11月以後的事還不是那麼急迫；現在急迫的是房屋稅，能否減免要中央授權；有一些相關的土地空間提供給政府無償使用者，甚至可以免地價稅；有很多相關的規定我們會一個一個列上，希望窮盡一切法律上可以的作為，盡量來協助大家減免。

黃還提到，柯市長也說了，今年歲入可能沒有辦法達到原來的目標，今年是最關鍵的一年，即使歲入不夠，甚至要舉債，我們都不能讓我們的企業倒閉，我們希望至少要撐過這段時間。