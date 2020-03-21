快訊

獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

少年兄不得病？美國「年輕人疫情」與春假大傳染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市學生每天戴口罩？ 柯P：須先考慮供應量

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
台北市長柯文哲上午出席「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會，針對家長團體建議開放民眾自費篩選新冠肺炎病毒，柯文哲表示，這一切主要還是看供應量，不然民眾可能閒著就去做，會增加防疫人員的工作量。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲上午出席「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會，針對家長團體建議開放民眾自費篩選新冠肺炎病毒，柯文哲表示，這一切主要還是看供應量，不然民眾可能閒著就去做，會增加防疫人員的工作量。記者杜建重／攝影

針對新冠肺炎疫情，北市高中校園發生確診案例全校停課，是否有必要讓台北市每位學生每天戴口罩？台北市長柯文哲對此表示，這還是得看口罩供應量來決定。

台北自來水園區上午舉行「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會，台北市長柯文哲與水利專家李鴻源教授等人一同出席，影片內容主要是傳達如何克服困難建設台北水道與草山水道的自來水系統，如何踏出城市文明公衛的第一步。

針對記者提問，目前校園口罩是處於"備用"狀態，家長團體和立委都呼籲應該要改成"常用"狀態，因為現在校園已經發生確診案例，雖然教育部在發生校園確診之後馬上送了1萬片口罩過去學校，但動作會不會太晚？

柯文哲表示，目前如果要下令所有的學生都要戴口罩，要做這個動作，應該要在每天上學之前，每一個學生都要發一片口罩，可是市府算過，高中以下包括幼稚園的學生，每天需要28萬片的口罩，10天就需要280萬片口罩，執行上有困難。

柯文哲說，要每位學生每天都有口罩，要先考慮兩個問題：第一是有沒有必要？第2是口罩有沒有那個量？能不能買得到？所以，這也是一開始，台北市政府沒有直接下命令，要求學生全部戴口罩的原因。

此外，針對學者建議開放民眾自費篩選新冠肺炎病毒，柯文哲表示，這一切還是看供應量，不然民眾可能閒閒沒事就跑去做，這樣會莫名增加防疫人員的工作量。

「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會上午在台北自來水園區舉行，影片內容主要是傳達如何克服困難建設台北水道與草山水道的自來水系統，如何踏出城市文明公衛的第一步。記者杜建重／攝影
「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會上午在台北自來水園區舉行，影片內容主要是傳達如何克服困難建設台北水道與草山水道的自來水系統，如何踏出城市文明公衛的第一步。記者杜建重／攝影
「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會上午在台北自來水園區舉行，影片內容主要是傳達如何克服困難建設台北水道與草山水道的自來水系統，如何踏出城市文明公衛的第一步。記者杜建重／攝影
「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會上午在台北自來水園區舉行，影片內容主要是傳達如何克服困難建設台北水道與草山水道的自來水系統，如何踏出城市文明公衛的第一步。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲(右)與水利專家李鴻源教授(左)上午出席「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲(右)與水利專家李鴻源教授(左)上午出席「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲上午出席「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲上午出席「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會。記者杜建重／攝影

口罩 柯文哲 北市

延伸閱讀

新北鼓勵師生戴口罩 柯文哲：還是要實事求是

開放民眾自費篩檢？柯文哲：閒著每周都做也浪費

疫情資訊公開否 警示與人格權間的拉扯

雙北防疫不同調 柯文哲：力不可用盡

相關新聞

雙北閉館不同調 黃珊珊：民跑別處群聚非好事

新北與台北市府對於公有場館該封閉或持續管理開放不同調，還有民眾擔心新北把場館都封起來，人潮會不會都跑到台北來使用？對此，...

北市自來水園區「飲水思源頭」首映 今免費入園

為傳達聯合國「世界水日」珍惜水資源理念，台北自來水事業處與公共電視合作拍攝「飲水思源頭—台北好水探秘」影片，今天（21日...

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

基隆有2名女子自歐洲返國應自主健康管理，但卻外出參加社區旅遊活動，在基隆參加健行，還到新北市金山逛老街，引發民眾關切。金...

緊急紓困方案延25日發布 黃珊珊：可能分類、分級救

台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會受訪提到企業緊急紓困方案原本後天（23日）要公布，因財政局要收...

北市學生每天戴口罩？ 柯P：須先考慮供應量

針對新冠肺炎疫情，北市高中校園發生確診案例全校停課，是否有必要讓台北市每位學生每天戴口罩？台北市長柯文哲對此表示，這還是...

新北鼓勵師生戴口罩 柯文哲：還是要實事求是

新北市教育局考量近日確診案例快速增加，昨通知公私立高中以下各級學校，即日起「鼓勵」教職員工及學生入校上課全面配戴口罩，對...

侯友宜和第一線工作人員呼籲：民眾近2周勿趴趴走

新型冠狀病毒肺炎全球蔓延，台灣近日面臨返國潮，人口最多的新北市首當其衝。市長侯友宜連日來封閉校園、開放場館，也限制探病和...

防停課新北備好SOP 教育局內部分會議採視訊進行

北市一所高中因有2名以上學生確診新冠肺炎，昨天起全校停課14天。新北市教育局長張明文受訪表示，新北市也有學生居家隔離或居...

開放民眾自費篩檢？柯文哲：閒著每周都做也浪費

新冠肺炎疫情國內確診數增加，台北市長柯文哲今早到自來水園區參加「飲水思源頭」影片首映會，被媒體問到醫界有人建議開放民眾自...

影／鬆一口氣！台中都發局長兒子新冠肺炎二採陰性

台中市都發局長黃文彬的兒子3月17日返台，18日身體不適，經收容檢驗，新冠肺炎初採陰性，昨（20）日傍晚二採結果出爐同樣...

台南推「居家檢疫家人安心住」 五星飯店祭超殺優惠

因應新冠肺炎居家檢疫及自主管理人數增加，目前台南市以在家居家檢疫者為多，台南市觀光旅遊局邀請旅宿業者加入居家檢疫家屬住宿...

美食新天地／車頭鹹粥 淡淡炭香60年美味

新北市汐止區車頭鹹粥飄香60年，老闆娘使用台灣在地糯米及炭火熬煮，端出的鹹粥散發淡淡炭香味，讓人食指大動。店內紅糟肉、紅糟鰻魚皆是熱門小菜，雖然都是看似平淡樸實的餐點，但吃進嘴裡的卻是老闆娘的堅持與好味道。

熱門新聞

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

屏東縣評估6小校存廢 引發「暴力廢校」質疑

南部一所大學女生確診 校方：法國同行11人居家隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。