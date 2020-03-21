北市學生每天戴口罩？ 柯P：須先考慮供應量

針對新冠肺炎疫情，北市高中校園發生確診案例全校停課，是否有必要讓台北市每位學生每天戴口罩？台北市長柯文哲對此表示，這還是得看口罩供應量來決定。

台北自來水園區上午舉行「飲水思源頭—臺北好水探秘」首映會，台北市長柯文哲與水利專家李鴻源教授等人一同出席，影片內容主要是傳達如何克服困難建設台北水道與草山水道的自來水系統，如何踏出城市文明公衛的第一步。

針對記者提問，目前校園口罩是處於"備用"狀態，家長團體和立委都呼籲應該要改成"常用"狀態，因為現在校園已經發生確診案例，雖然教育部在發生校園確診之後馬上送了1萬片口罩過去學校，但動作會不會太晚？

柯文哲表示，目前如果要下令所有的學生都要戴口罩，要做這個動作，應該要在每天上學之前，每一個學生都要發一片口罩，可是市府算過，高中以下包括幼稚園的學生，每天需要28萬片的口罩，10天就需要280萬片口罩，執行上有困難。

柯文哲說，要每位學生每天都有口罩，要先考慮兩個問題：第一是有沒有必要？第2是口罩有沒有那個量？能不能買得到？所以，這也是一開始，台北市政府沒有直接下命令，要求學生全部戴口罩的原因。