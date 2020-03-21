防停課新北備好SOP 教育局內部分會議採視訊進行

北市一所高中因有2名以上學生確診新冠肺炎，昨天起全校停課14天。新北市教育局長張明文受訪表示，新北市也有學生居家隔離或居家檢疫不能到校的前例，操做下來滿順的，若真的發生確診停課狀況，ＳＯＰ和隔離及檢疫都一樣；新北市也推線上補課鼓勵措施。

張明文表示，若有學生確診，衛生單位會進行疫調判斷需停課的範圍。先前也有學生在白天上課時，或晚間被框列為居家隔離或檢疫對象，隔天就不到校上課，他說，學校獲知後第一個措施是進行環境消毒、學生戴口罩、勤洗手。他也說，假如學生本來就不舒服，也不會到校。

而針對停課所可能面臨的線上課程狀況，張明文表示，實務上經驗，難強制所有教師都一定要採線上授課，不過對教師的線上教學研習這周就會辦完，也規定每位老師都要開通帳號，並採線上授課可折抵及敘獎，「不用視訊上課，屆時補課14天老師會很頭痛」。他說，很多老師都動起來，主動詢問。

張明文也說，在考慮鼓勵學校、訂嘉獎制度，進一步找假日讓老師、學生在家進行視訊聯繫演習，看實務上連線、頻寬、操作及設備等會不會遇到問題，日前新北市三峽的隆埔國小已經在校為全市示範。

張明文表示，教育局3月底前，要求各所學校完成停補課計畫，線上補課要上傳教育局核定。新北市已經盤點各班，若學生家中無設備，可提供平板及網卡。

張明文說，視訊會議、教學需要在生活中實踐，教育局內開會部分已經採用軟體zoom，像他每周的教育局應變會議、局務會議，九大分區防疫視訊會，已經視訊開會3周；他在自己辦公室，科長就在自己位子上，9大區校長、教師會、家長會理事長等也都用得上手。